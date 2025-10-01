Se entera de que la critican en el trabajo por cómo va vestida y decide presentarse así al día siguiente

Pensar cada día en qué ropa ponerse para ir al trabajo puede ser un trauma para muchas personas, sobre todo si no disfrutan del teletrabajo y tienen que acudir a la oficina todos los días de la semana.

En X está dando que hablar la publicación de una mujer que, por suerte o por desgracia, se ha enterado de que es la comidilla de la oficina por cómo va vestida y por los colores que usa.

En una publicación ha explicado que la suelen criticar porque se viste raro o como Miércoles Adams, es decir, en tonos oscuros y algo gótica, y que ha decidido, ya que la critican, hacer lo que le da la gana.

"Me enteré que en la oficina me critican por 'vestirme raro' o 'cómo Merlina' [Así es como llaman en sudamérica a Miércoles Adams] así que decidí darles el gusto una vez más", ha dicho.

Y ha enseñado cómo va vestida. En la imagen se puede ver que lleva una falda y una chaqueta azul marino a juego y un bolso de Hermès. En los comentarios, además, se ha defendido los que le dicen que simplemente ha querido enseñar cómo va vestida.

"No necesito sentirme distinta Maxi. Relaté un hecho y se ve que a la gente le divirtió. No hace falta ponernos a todos bajo el mismo paraguas, no todos somos como vos", ha respondido.

La publicación en cuestión de 24 horas ha acumulado 2,3 millones de visualizaciones y más de 25.000 'me gusta' además de más de 500 comentarios, algunos apoyándola, otros de críticas y otros en tono de humor.

La mayoría de las críticas van por el hecho de que piense que es especial o distinta al resto por vestir de una u otra manera cuando, para estas personas, en realidad no lo es y sólo busca validación.