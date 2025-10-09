Se fija en lo que hacen los de la generación Z en las discotecas y flipa: "Nos hemos sentido boomers"

En cuestión de segundos, un vídeo ha conseguido retratar el abismo generacional que separa a los millennials de los Z. La usuaria de X (antes Twitter) @elojoquetodolv ha publicado dos clips que, juntos, forman una pequeña tesis sobre el baile, la edad y esa sensación inquietante de empezar a ser “la generación anterior”. Lo ha resumido en una frase que ya es casi un grito colectivo: “Nos hemos sentido boomers”.

En el primer vídeo, la protagonista parodia con descaro el manual de movimientos de cualquier millennial en la pista de baile: “sonrisa al revés”, duck face, “manos arriba”, “aplausos”, “la vueltita coordinada” y, cómo no, “pasos de aeróbicos de los 90”. Todo acompañado de la canción Julieta, de Reggaetón Boys, y de una cara que no deja lugar a dudas: entre el orgullo y el ridículo. Una especie de homenaje autoparódico a los años en los que bailábamos como si nadie nos viera, aunque ahora todos lo graben en vertical.

Pero la secuela del vídeo, la que se ha hecho viral, es la que realmente ha encendido el debate. En ella, la autora entra en una discoteca y se topa con algo inesperado: nadie baila. Luces de neón, música urbana a todo volumen y una multitud que apenas se mueve. “¿Qué pasa con la Generación Z? ¿Por qué nadie baila?”, se lee en pantalla, mientras la cámara recorre un mar de cuerpos estáticos mirando el móvil o charlando entre sí. Hasta que llega la conclusión inevitable: “Éramos un grupo de millennials sintiéndonos boomers”.