Se hizo famoso en 2023 por tener dos trabajos y a muchos les va a sorprender a qué se dedica ahora

El caso de Nano ocupó horas y horas de televisión a finales de 2023. Este joven madrileño saltó a la fama después de subir un vídeo a TikTok en el que explicaba lo dura que era su vida y lamentaba el mal uso que se hacía del término "ser de la calle".

"Si vienes de una familia que tiene dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿Por qué te dejas el dinero que te dan tus padres de trabajar de verdad en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", decía entonces Nano.

"Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome a trabajar. Si en casa falta aceite, voy a comprar una garrafa de aceite, o unas zapatillas para mi hermana, voy y se las compro", afirmó, llevándose muchos aplausos entonces. "Calle no es eso. Le dais disgustos a vuestros padres y os creéis calle, cuando calle es cuidar a tu familia", sentenció.

Y de TikTok a la tele. Nano apareció en Televisión Española, en laSexta, en Antena 3 y su rostro fue por unos días el de la precariedad juvenil. Ahora está circulando por X cómo es la nueva vida de Nano: ahora es cantante y así lo demuestra en un videoclip donde sale acompañado de un cuerpo de baile.