Se llena de comentarios después de lo que ha pagado por dos pizzas, dos bebidas y un postre en Milán

La creadora de contenido Gal·la (@gal·law), que supera ya el medio millón de seguidores solo en TikTok y exconcursante de La Isla de las Tentaciones, ha publicado un vídeo alucinando por lo que ha tenido que pagar en un restaurante en Milán.

"Ayer me quedé ice-frío-hielo, pajarita, asustada, estaba temblando de lo que me cobraron en la cuenta de mi cena", ha avisado al principio del vídeo, que ha cosechado más de 100.000 visitas y miles de 'me gusta'.

Lo primero que ha hecho justo después la cuenta en un restaurante de Milán y por dos pizzas, una Coca-Cola, un cóctel y una tarta de postre ha pagado 122 euros.

Las reacciones han sido inmediatas, decenas de respuestas de todo tipo y una de las más destacadas ha sido la de Luna: "¿Y por qué no miraste antes los precios en la carta?". Esta pregunta ha surgido mucho entre los usuarios.

"Cuando fui yo pedí solo la margarita por las dudas, las otras pizzas no bajaban de los 40 euros", ha respondido Tatiana Larroza. "Lo veo carísimo, sí. Pero nunca entenderá la gente que se queja por lo que ha pagado cuando tú miras una carta antes de pedir con precios o, por lo menos, eso es lo que se ha hecho siempre", ha comentado también @unmundoideal_.