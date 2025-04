Se lleva el susto de su vida al encontrarse esto en un contenedor: lleva un millón de visitas y subiendo

Poco es decir que el usuario andaluz de TikTok @elfandelamanopla se ha llevado el susto de su vida mientras paseaba por la calle y, de pura casualidad, fue a tirar el paquete de pipas en el contenedor amarillo.

"Como que voy caminando por la calle para tirar el paquete de pipas, cojones, y veo de pronto esto", ha expresado al principio del vídeo, acumulando más de un millón de visualizaciones y 75.000 'me gusta' en tiempo récord.

De pronto, dentro del contenedor se ha encontrado con un brazo de plástico bastante realista. A primera vista, el sobresalto ha sido tremendo: "Me cago en los muertos del padre que puso esa cosa ahí, me ha puesto los huevos de corbata en un momento".

En cuanto a reacciones, más de 1.700 usuarios no han podido evitar dejar su comentario: "Me he asustado hasta yo". "Si España no existiera habría que inventarla", ha rezado la usuaria @mariarbv.

"No se ve terminar el brazo, ¿has mirado bien que no sea solo un brazo?", ha respondido con sarcasmo el usuario Jose María, despertando la carcajada del propio @elfandelamanopla.

"Yo pensaba que era una persona real, jurado, el susto que me he llevado, ¿hay gente que tira esas cosas?", ha replicado la usuaria Ana Rosa, víctima también del susto que alguien ha provocado en las calles andaluzas.