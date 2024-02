Se obsesiona con un protector labial y lo que le ocurre provoca más de 5.000 comentarios

La usuaria de TikTok @keka_akek, conocida como Keka, ha publicado en su perfil un vídeo en el que ha enseñado el resultado de su obsesión con uno de los protectores labiales más populares como es Carmex.

"Formo parte de ese grupo de chicas obsesionadas con Carmex, en todos los ámbitos, ya sea uno de cacao o de vaselina", ha explicado, acumulando casi casi 2 millones de visualizaciones y casi 100.000 'me gusta'.

"La farmacéutica me dijo una vez que me podía generar adicción, pero que no hidrata los labios, que te da un sabor fresco pero hidratarlos como tal no, y aquí tenemos la prueba", ha manifestado.

Aplicarse constantemente el protector le ha secado los labios y provocado varias heridas en la zona inferior. "Me lo pongo, en diez minutos noto que los tengo mejor pero es por un efecto placebo brutal, estoy desesperada", ha concluido.

Ha reiterado que no sabe qué vaselina o cacao utilizar, o si utilizar algún tipo de tratamiento para las heridas. "¿Qué hago?", ha preguntado. De los 5.000 comentarios que ha recibido, la mayoría son recomiendaciones de Letibalm, un bálsamo que calma y regenera los labios secos.