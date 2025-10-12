Se queda a dormir en el hospital y lo que le pasa con la compañera de habitación es para no echar ojo

Como todos sabemos, quedarse a dormir en un hospital nunca es un momento apetecible, y tampoco cómodo, ya que ni el ambiente ni las instalaciones invitan a tener un sueño plácido. Pero la experiencia se puede volver aún peor si, encima, te toca un compañero de habitación difícil.

Sin embargo, ya vistos en esa situación, una de las mejores opciones es intentra tomártelo con humor, y esto es lo que ha hecho la madre del usuario de la red social X @alvesik0, quien le ha contado a través de WhatsApp a su hijo la inusual situación que estaba viviendo.

Y, como no podía ser de otra manera, el tuitero no ha perdido la oportunidad de subir a su cuenta de X la captura de pantalla de la conversación con su madre, la cual ha hecho estallar las risas entre toda la comunidad tuitera.

"Han operado a mi tía de la nariz y mi madre se ha quedado a dormir allí con ella hoy y bueno", ha comenzado relatando el usuario, explicando que debido a la operación de su tía tanto ella como su madre se han quedado a dormir en el hospital.

"Alejandro, la señora de aquí de al lado nuestra...", se puede leer que le dice su madre para iniciar la conversación. "Como ronca y como se tira peos jajaja", prosigue contándole su progenitora.

Y, acto seguido, la madre añade la frase que ha hecho saltar las lágrimas de la risa a más de una persona, incluido su propio hijo: "La han operado de la retina del ojo, pero como diga así se le desprende".

Una exageración y una gracia que ha conquistado a todos los lectores de la conversación, quienes no han podido dejar de aplaudir el ingenio de la madre, haciendo que la publicación supere ya las 205.000 visualizaciones y los más de 8.000 'me gustas'.