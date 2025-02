Enseña su cama durante cinco días en el hospital de Alcañiz y muchos alucinan con que eso sea España

Más de 350.000 personas han visto en X (antes Twitter) la queja que ha dejado escrita la usuaria @SuenascomolaV después de acudir como acompañante Hospital Comarcal de Alcañiz, en la provincia de Teruel.

"Y esta va a ser mi cama durante cinco noches. Y la cafetería cerrada el fin de semana. Por eso, lo importante no es tener la tele gratis, si no unos servicios mínimos, tanto para pacientes como para acompañantes", ha afirmado.

Junto con ese texto ha dejado una foto en la que se puede ver una tumbona de hospital totalmente rajada, ajada y destrozada por el paso del tiempo. Además de eso ha lamentado que las habitaciones no sean individuales: "Mira, la cama me conformo con el sillón reclinable, pero lo de la individualidad lo defiendo a muerte. Nos está tocando cada compañero de habitación pa llorar. A las 7 de la mañana nos ha encendido la compañera la tele a todo volumen tras una noche tosiendo a todo trapo".

De vuelta al sillón, ha añadido que no hay lugar para poner, por ejemplo, una colchoneta en el suelo: "Aquí no hay sitio, para que entre el enfermero me tengo que salir yo, el sillón está delante de la puerta del armario y no puedo separarlo más de la pared porque tapo la puerta del baño…".

Después de quejarse, parece que desde el hospital le han dado una solución: taparlo con una sábana. Al ver su cara le han dado uno nuevo que había en la habitación de al lado. "Les lleve una foto a control, vinieron y me ofrecieron poner una manta por encima, me vieron la cara que puse y me trajeron el de la habitación de al lado, nuevecito", ha explicado concretamente.

Por lo menos el nuevo tiene mejor pinta: