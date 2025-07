Se va a sentar en un bar y ve este cartel pegado en la mesa: muchos temen que empiece a ser habitual en España

La hostelería vive cambios continuos, sobre todo después de la pandemia. Bares y restaurantes están adaptando sus negocios a los nuevos tiempos y los consumidores no son siempre los más beneficiados.

En las últimas horas ha dado que hablar un cartel que han pegado en la mesa de un bar y que ha levantado ampollas en X con más de 200 comentarios en unas doce horas y subiendo.

"Cada consumición 50 minutos. Disculpen las molestias. Muchas gracias", reza el cartel en mayúsculas pegado a la mesa junto a un clásico servilletero de Mahou de los de toda la vida.

Esto ha propiciado que muchos se quejen de esta medida y otros temen que esto empiece a ser normal en los bares de España. "Yo creo que lo habrán puesto porque verán demasiadas veces a clientes pidiendo un café solo y se queda 5h chupando de wifi, ocupando una mesa y necesitaran del cartel para validar sus palabras", dice una persona.

Otra explica: "Paso de largo, aunque luego solo fuera a quedarme 30 minutos. Sé que hay gente que se toma un café y se tiran 3 horas allí, que tampoco me parece bien pero el ponerte el cronómetro... Al igual que ahora no dejen en muchos sitios sentarse a una persona sola según he leído, fatal".