Su suegra devuelve un pijama que le queda pequeño y lo que le dice la dependienta es indignante

La usuaria de TikTok @miriammsolerr ha demostrado que tiene una suegra encantadora y la razón es muy simple. Todo empezó cuando le regaló por reyes un pijama que le quedaba pequeño y fue a devolverlo a la tienda donde lo había comprado.

"El pijama era monísimo, me encantaba pero al ver esa etiqueta sabía que la 2XL de ese tipo de pijamas me quedaba pequeño, no me subía ni de la rodilla", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 500.000 visualizaciones y 34.000 'me gusta'.

Hasta hora todo bien, pero cuando su suegra ha acudido a la tienda de origen para devolver el regalo, se ha encontrado con una dependienta que se metió donde no le incumbía. "La falta de empatía y más estando de cara al público, qué fuerte...", ha manifestado.

"Le dijo que venía a devolverlo porque a mí no me cabía, que me quedaba muy pequeño", le explicó la suegra a la dependienta. Una vez hechas las comprobaciones, le responde: "Ostras, pues es la talla más grande que tengo en la tienda, si que tiene que estar gorda tu nuera para que no le entre".

Y claro, lo que no ha sabido es que su suegra no se iba a quedar callada: "Eso no es asunto tuyo, mi nuera está preciosa. ¿A ti qué te incumbe la talla que utilice ella? Solo he venido a comprarte algo y te lo devuelvo, no tienes por qué ir más allá".

La chica, tal y como cuenta @noesanchezr, se quedó "de piedra" y no volvió a decir nada más. "Imagínate que voy yo con un TCA y me suelta eso en mi cara", ha advertido. Los usuarios han empatizado con ella en los comentarios y han contado situaciones muy similares: "Fui una vez a una tienda con una amiga que quería comprarse unos pantalones y nada más entrar me miraron de arriba a abajo y me dijo una 'no tenemos tallas para ti'".