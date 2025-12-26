Laura, española que trabaja en limpieza de habitaciones en Noruega: “Dije que no diría cuánto cobro, pero hay mucha gente interesada”

Hay preguntas que, en TikTok, se repiten tanto que acaban ganando por agotamiento. Cuánto se gana fuera de España es una de ellas. Y si el escenario es Noruega, el interés sube varios grados. Laura Prieto, una joven catalana que vive en Tromsø, llevaba tiempo esquivando la cifra exacta, hasta que ha decidido ceder ante la avalancha de mensajes. “Dije que no diría cuánto cobro, pero hay mucha gente interesada en este tema”, reconoce al inicio del vídeo que ha publicado en TikTok.

A partir de ahí, Laura responde sin rodeos a la pregunta que le hacen una y otra vez: cuánto se cobra trabajando en la limpieza de habitaciones en Noruega. Según explica, el salario mínimo se sitúa en 236 coronas noruegas por hora, el equivalente a 20,5 euros. La cifra, eso sí, no es fija. “Depende de las horas que hagas, pues va a ser más o menos”, aclara, antes de entrar en los matices habituales: el tipo de contrato, las horas extra y si trabajas en fin de semana.

En ese punto llega uno de los datos que más llama la atención. En su empresa, trabajar los domingos se paga bastante mejor. “En la mía, por ejemplo, los domingos son un 75% más”, cuenta. Un incentivo claro que, en la práctica, puede marcar una diferencia notable a final de mes.

El vídeo no se queda en el titular llamativo. Laura baja al terreno del día a día y explica cómo funciona realmente el trabajo. “Solo te pagan las horas que estás dentro de la habitación limpiando”, señala. Todo lo demás no suma: preparar el carrito, subirlo a la planta correspondiente, ir sacando la ropa sucia de las habitaciones o dejarlo todo listo para continuar. Ese tiempo, dice, no cuenta, lo que obliga a ir rápido si no quieres perder dinero mientras los check-ins y check-outs se suceden y los clientes esperan la habitación.

Aun así, no presenta el empleo como una mala opción. Al contrario. “Como trabajo para empezar aquí está muy bien”, resume. Es un puesto relativamente fácil de aprender, permite ir a tu aire y tiene un punto a favor que muchos valoran: se puede trabajar con auriculares. Ella misma cuenta que aprovecha ese tiempo para escuchar podcasts, música o incluso cursos. “Me pongo mis auriculares y ¡ale! Aprendes mil cosas, hasta cursos de noruego”, explica.

El horario también juega a favor. El trabajo suele ser por las mañanas y, salvo que se hagan horas extra, la jornada termina entre las tres y las seis de la tarde. Eso deja la tarde libre, algo que no es menor cuando vives tan al norte. Eso sí, Laura no edulcora la experiencia. Insiste en que es un trabajo muy físico, cansado, y reconoce un inconveniente claro en invierno: al trabajar por la mañana, se pierden las pocas horas de luz que deja la noche polar.