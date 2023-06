Tamara Falcó zanja la polémica en 'El Hormiguero' y dice por qué no van ni Ayuso ni Almeida a su boda

Mucho se ha escrito en los últimos días sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Después de la polémica con su vestido ahora ha llegado una nueva: los invitados famosos al enlace.

Se ha rumoreado que a la boda iban a asistir Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Rafa Nadal, algo que ha desmentido este jueves por la noche en El Hormiguero durante la tertulia política que Falcó comparte con Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca.

"No han dado con ninguno", ha dicho la marquesa de Griñón cuando Motos le ha soltado la noticia. "No van, lo siento, Cris", le ha dicho a la periodista de laSexta, muy fan de Rafa Nadal.

La presentadora de Más Vale Tarde ha contado que se puso muy contenta cuando se enteró de que el tenista iba a la boda y luego se llevó un pequeño chasco cuando salió el desmentido.

"No va Ayuso, no va Almeida, ¿va algún político?", ha querido saber Juan del Val. "No", ha dicho ella. También ha confirmado que no va ningún deportista que no sea de la familia, que no va ningún cantante y que no asistirá ningún premio Nobel, en clara referencia a Mario Vargas Llosa, ex de su madre Isabel Preysler.

Al final ha explicado que a la boda van 200 personas porque han recortado mucho a la hora de invitar y los primos de su futuro marido irán solo a las copas. "Gente a la que quiero y me gustaría ver", ha comentado Falcó.

Sobre Ayuso y Almeida ha dicho finalmente que no van porque no los conoce mucho: "Y nada que pobre Almeida, Nadal... no les conozco tanto, entonces...".