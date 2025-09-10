Telemadrid se 'traga' el bulo de Iglesias y el colegio privado en sus informativos y en X no pierden oportunidad de retratarles: "TeleAyuso"

Venía revuelto el miércoles y unas supuestas declaraciones de Pablo Iglesias amenazaban con revolverlo aún más. Una cuenta parodia en X —Twitter para los nostálgicos— se inventaba unas palabras del exlíder de Podemos y antiguo vicepresidente segundo del Gobierno sobre la escolarización de sus hijos. El fake volaba de inmediato por toda la red.

Una cuenta denominada Canal Red News, reconocida por ella misma como parodia del proyecto auspiciado por el propio Iglesias, adelantaba una supuesta entrevista con el fundador y primer líder de Podemos.

En ella, Pablo Iglesias supuestamente justificaba la escolarización de sus hijos en un centro privado "para no ocupar plazas en la pública y que estén disponibles para quienes más lo necesitan".

Hasta aquí un bulo, invento o como se le quiera llamar, más en X. Pero el problema es que para muchos usuarios ha pasado por veraz, dada la similitud de la cuenta parodia con la original. Y entre los que han picado estaba nada menos que el servicio de Informativos de Telemadrid.

La televisión pública madrileña ha recogido, en su informativo de primera hora de la tarde, las supuestas declaraciones de Iglesias, sin que su veracidad fuera comprobada.

"El exlíder de Podemos ha asegurado hoy que la razón de llevarles a la privada es para no ocupar plazas en la pública y dejarlas disponibles a quienes la necesiten", apuntaba la presentadora, sobre imágenes de Pablo Iglesias y con el rótulo "Iglesias elige un colegio privado".

El problema, como ocurre en estas situaciones, es que se ha destapado el error de bulto de Informativos Telemadrid. El usuario @remerikos ha publicado en su perfil de X un vídeo del momento de la emisión en la cadena pública madrileña.

"No me vais a creer —exponía en mayúsculas—. El informativo de Telemadrid acaba de contar como ciertas unas declaraciones falsas de Pablo Iglesias inventadas por un cuenta parodia que se dedica al humor. Así contrasta la información la tele de Ayuso y Mariló Montero". "¡Pero qué bochorno", culminaba en un mensaje que se ha viralizado de inmediato y ya cuenta con centenares de interacciones en pocos minutos.