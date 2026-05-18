La aplaudida respuesta de Teresa Rodríguez cuando le dicen que le queda poco para "la caja de madera"

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, tuvo que anunciar este domingo, casi por obligación, que padecía cáncer después de que una usuaria cercana a la extrema derecha se mofase del pañuelo que llevaba.

Rodríguez compartió una foto haciendo uso de su derecho a votar en las elecciones andaluzas portando un turbante de color verde y una señora le dijo en X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter, que de qué iba disfraza, en clara alusión a algo relacionado con el mundo musulmán.

"De señora con quimio", dijo ella para sorpresa de muchos. "Nadie sabíamos que usted estaba en tratamiento", dijo en un primer momento la usuaria, que añadió después que lo dijo porque la izquierda "siempre estáis con el rollo pro-islamista".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Este mismo lunes, otro usuario que escribe en redes bajo pseudónimo le ha dicho: "Ya te queda poco para la caja de madera. Felicidades y a ver si vuelves como mejor persona. El sozialismo (sic), mata".

"Pues yo creo que el cáncer tiene más que ver con el productivismo, la falta de control sobre tóxicos industriales o los ritmos de vida antinaturales propios del capitalismo, que con un sistema de sanidad pública fuerte y derechos laborales. Pero vamos, son cosas mías de moribunda", ha dicho ella, llevándose el aplauso de miles de usuarios en la red social de Elon Musk.

En otro mensaje ha dicho: "Vamos, en lo concreto, ni de lejos con mi sueldo de profe yo podría pagar el tratamiento que me está salvando la vida. Es gracias a la sanidad pública que sigo aquí criando a mis hijas y alimentando a mis trolls en X (con la sana intención de hacer pedagogía política, palabra)".

Precisamente este domingo, Rodríguez recibió un mensaje del diputado del PP y portavoz nacional, Borja Sémper, que le dijo: "Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia". El político vasco ha recibido recientemente el alta tras curarse de un cáncer páncreas.