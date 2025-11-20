Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'The New York Times' es sentenciador sobre el 20% de jóvenes que ven "buena o muy buena" la dictadura franquista
Virales
Virales

'The New York Times' es sentenciador sobre el 20% de jóvenes que ven "buena o muy buena" la dictadura franquista

"No ha descansado precisamente en paz en los últimos años".

Juan De Codina
Juan De Codina
Un hombre reza frente a la tumba del dictador Francisco Franco.
Un hombre reza frente a la tumba del dictador Francisco Franco.SOPA Images (Getty Images)

El prestigioso diario estadounidense The New York Times, fundado por Henry Jarvis Raymond y George Jones en 1851 y ganador de 131 Premios Pulitzer, ha dado vuelta y media al 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco y desentrañan el dato del CIS en el que un 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años ven "bueno o muy bueno" la etapa de la dictadura franquista.

En el mismo titular ya rezuman lo que está pasando en España y cada vez más: "Franco murió hace 50 años, pero sigue ganando adeptos en España". Ha sido el tema central del extenso artículo en el que analizan las causas de por qué la gente joven, sin haber vivido la etapa del franquismo, la ven con buenos ojos.

"Los jóvenes españoles se sienten cada vez más atraídos por el dictador", advierten, sin olvidarse de qué hizo Franco durante su etapa: "Inició una autocracia de cuatro décadas, suprimió la libertad de expresión, encarceló a disidentes y reprimió a las minorías lingüísticas y culturales del país". El hecho de complacer a sus partidarios mejorando las infraestructuras y la "economía" fue un punto importante en la ganancia de seguidores.

Explican que, a pesar de que el legado franquista ha sido "cuestionado encarnizadamente" por la izquierda y derecha política, el debate, en lugar de desvanecerse, "se ha intensificado recientemente, a medida que los jóvenes conservadores se unen a los llamados para recobrar la imagen del dictador".

Las redes sociales y el contenido franquista

Ese 20% de los jóvenes que tienen una visión positiva de la dictadura franquista se refleja en las redes sociales que "rebosan de contenido franquista". Contundentes, afirman que entre los jóvenes conservadores "algunos ven ahora un atractivo antisistema en reivindicar a un dictador que, según ellos, recibió una mala reputación".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"La nostalgia por Franco nunca llegó a desaparecer. La necesidad de compromiso tras la muerte de Franco dejó a muchos de sus seguidores en posiciones de poder", han contado, refiriéndose a la policía y el ejército.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 