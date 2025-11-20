David Jiménez habla claro sobre la figura de Franco: usa tres adjetivos de aúpa

El periodista David Jiménez, exdirector de El Mundo y autor de El director, ha hecho un vídeo en su canal de YouTube donde da respuesta a todos aquellos que dicen que con Franco se vivía mejor. Y lo hace justo cuando se cumplen 50 años de su muerte.

Estos 50 años llegan en un momento histórico comprometido, sobre todo después de que en el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se viese que el 19% de los jóvenes pensaba que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena".

En su canal de YouTube, donde tiene mayoritariamente un público joven, Jiménez no se explica que en pleno 2025 haya gente en las calles cantando Cara al Sol o que en el propio parlamento haya partidos, como Vox, que dicen que el actual Gobierno fue peor que el de la dictadura.

Señala Jiménez que los partidarios del franquismo en el siglo XXI lo son por la falsa idea de que en una dictadura "hay más seguridad, más vivienda y más trabajo": "¿Había menos crimen en la época de Franco? Por supuesto, pero también en el Paleolítico".

"En los primeros años del franquismo muchísima enfermedad, pobreza e incluso hambre", ha descrito. Ya en los 60, la renta per cápita del resto de país del entorno era mucho mayor que la de España.

"Provinciano, mediocre, ignorante"

Explica el periodista que Franco retrasó el desarrollo de España y evitó la modernización del país: "Nos costó décadas ponerlos al nivel de los países europeos de nuestro entorno".

Y de Franco ha dicho que fue "provinciano, mediocre, ignorante": "No hay en sus discursos una frase inspiradora, grandes visiones sobre un país y ninguna tolerancia a las ideas que no fueran las suyas. Como todos los tiranos, era enormemente corrupto".