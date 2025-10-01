Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'The Times' ensalza "la ciudad española de cuento de hadas" que "está en su mejor momento en otoño"
Virales

Virales

'The Times' ensalza "la ciudad española de cuento de hadas" que "está en su mejor momento en otoño"

"Oxford con esteroides". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Imagen de Salamanca.Getty Images

El diario británico The Times ha dedicado un elogioso artículo a Salamanca, una ciudad a la que llega a calificar como "de cuento de hadas" y de la que afirma que "es asequible y está en su mejor momento en otoño".

El artículo ensalza la ciudad porque dice que es una "histórica ciudad universitaria", "rebosa energía, con múltiples catedrales, un hermoso casco antiguo y auténtico jamón ibérico". "Además, está cerca de Madrid", remata.

En el texto se insiste en que Salamanca "parece haber surgido de las páginas de un cuento de hadas". 

"Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, repleto de antiguos edificios de arenisca color miel y sinuosas calles adoquinadas, es tan hermoso que a menudo se utiliza como escenario de películas e incluso tiene su propia tipografía rojo sangre, que aparece en las señales de tráfico y en los monumentos ornamentales"; se describe en el artículo de The Times. 

Pero no se detiene ahí y añade que posee "una de las universidades más antiguas del mundo, por lo que el dinamismo estudiantil mantiene un ambiente animado y relajado, mientras que la oferta gastronómica es una auténtica delicia asequible, especialmente si te gustan las delicias de cerdo".

The Times describe a Salamanca en pocas palabras: "Compacta, transitable a pie e infinitamente fotogénica".  Pero quizá lo más llamativo del texto es cómo se refiere a la universidad: "Parece Oxford con esteroides". 

Del casco antiguo destaca, cómo no, "la fabulosamente barroca y bellamente iluminada plaza principal, la Plaza Mayor, construida en 1729 para las corridas de toros" y recomienda una visita nocturna. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Además, recomienda probar "el juego favorito de los estudiantes: intentar encontrar la famosa rana tallada sobre una calavera en la entrada principal de la universidad": "Se supone que el éxito trae buena suerte en los exámenes. Será mucho más fácil encontrar al astronauta en el pórtico de la Catedral Nueva, tallado en 1992 cuando el edificio estaba en restauración".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 