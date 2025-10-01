'The Times' ensalza "la ciudad española de cuento de hadas" que "está en su mejor momento en otoño"

El diario británico The Times ha dedicado un elogioso artículo a Salamanca, una ciudad a la que llega a calificar como "de cuento de hadas" y de la que afirma que "es asequible y está en su mejor momento en otoño".

El artículo ensalza la ciudad porque dice que es una "histórica ciudad universitaria", "rebosa energía, con múltiples catedrales, un hermoso casco antiguo y auténtico jamón ibérico". "Además, está cerca de Madrid", remata.

En el texto se insiste en que Salamanca "parece haber surgido de las páginas de un cuento de hadas".

"Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, repleto de antiguos edificios de arenisca color miel y sinuosas calles adoquinadas, es tan hermoso que a menudo se utiliza como escenario de películas e incluso tiene su propia tipografía rojo sangre, que aparece en las señales de tráfico y en los monumentos ornamentales"; se describe en el artículo de The Times.

Pero no se detiene ahí y añade que posee "una de las universidades más antiguas del mundo, por lo que el dinamismo estudiantil mantiene un ambiente animado y relajado, mientras que la oferta gastronómica es una auténtica delicia asequible, especialmente si te gustan las delicias de cerdo".

The Times describe a Salamanca en pocas palabras: "Compacta, transitable a pie e infinitamente fotogénica". Pero quizá lo más llamativo del texto es cómo se refiere a la universidad: "Parece Oxford con esteroides".

Del casco antiguo destaca, cómo no, "la fabulosamente barroca y bellamente iluminada plaza principal, la Plaza Mayor, construida en 1729 para las corridas de toros" y recomienda una visita nocturna.

Además, recomienda probar "el juego favorito de los estudiantes: intentar encontrar la famosa rana tallada sobre una calavera en la entrada principal de la universidad": "Se supone que el éxito trae buena suerte en los exámenes. Será mucho más fácil encontrar al astronauta en el pórtico de la Catedral Nueva, tallado en 1992 cuando el edificio estaba en restauración".