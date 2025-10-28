Tienen que adivinar estos símbolos y la respuesta de un alumno a uno de ellos es de dibujos animados

El primer trimestre del nuevo curso escolar está llegando a su ecuador y, con el paso de las semanas, se suceden la entrega de trabajos, exámenes o el intercambio de correos entre profesores y alumnos, fundamentalmente universitarios. Sin embargo, las entregas son comunes a institutos y universidades.

De la mano de estos exámenes y trabajos llegan a redes sociales como X, TikTok e Instagram uno de los géneros favoritos de los usuarios: las respuestas a estas pruebas que se viralizan y se comparten por parte de profesores, aunque también por el lado de los alumnos que muestran curiosas correcciones por parte de los docentes.

Ha sido la profesora de Física y Química Isa LG, conocida en X como @Isaprofeqca, la que ha publicado la respuesta que le ha dado un alumno al tener que adivinar unos símbolos. En uno de ellos, que no se lo sabía, ha fallado y la respuesta que ha dado ha sido de lo más curiosa.

Entre los que tenía que acertar estaban el símbolo de inflamable, de tóxico, de explosivo o de dañino, pero también el de comburente, que es el que ha fallado, ya que ha respondido con un "Goku, super sayayain 2".

"Hay que decir q encima tienen hasta inventiva los cabritos", ha escrito con ironía la docente, junto a una foto del ejercicio.

Un contenido que gusta

Recientemente se hizo viral un hilo de tuits en el que los alumnos mostraban correos que se habían intercambiado con los profesores, después de que un docente de universidad se quejara de que no sabían articular un buen correo, y más de uno de esos mensajes de los estudiantes logró acumular miles de reproducciones.

Uno de ellos fue el de Ismael, que escribió lo siguiente: "Buenos días, soy Ismael, me pongo en contacto contigo dado que eres mi tutora asignada durante este curso. Por el momento no tengo ninguna duda por resolver, este mail es sólo para presentarme y para que tengas constancia; sin embargo, si lo vieras conveniente, podríamos concertar una tutoría. Espero una respuesta, gracias. Cordialmente, Ismael".

Su profesor solo le respondió con un "ok" que muy comentado en la antigua Twitter.