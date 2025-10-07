Una joven saca un 10 en una examen de matemáticas y el comentario que le deja su profesora es el mejor premio

Un examen perfecto, una corrección y un gesto de una profesora que han conseguido cautivar a miles de personas a través de la red social de X, la anteriormente conocida como Twitter.

Concretamente, ha sido la estudiante CarolinaaaaA (@bqdtiming) la que ha compartido en su perfil una imagen del comentario que le ha puesto su profesora como respuesta al extraordinario examen que había hecho y con el que maravilló a la docente.

"Me saqué un 10 en matemáticas y la profesora me puso esto en la corrección del parcial. Yo personalmente soy la esperanza de la educación pública", ha comentado la joven estudiante y creadora de contenido. En su publicación, además, ha añadido esa imagen de la prueba y de lo que le había puesto el profesor en rojo.

El mensaje que le han dejado es el siguiente es escueto, pero sincero y todo un premio para la estudiante: "Gracias por tu examen. No todo está perdido".

En total, la publicación de Carolina se ha hecho viral con más de 400.000 reproducciones. También ha superado los 36.000 me gusta y casi ha sido compartido un millar de veces.

En los últimos días este no ha sido el único tuit respecto a la educación que se ha hecho viral. Gracias al mensaje que dejó un docente universitario reivindicando una mayor formación en los alumnos de bachillerato sobre cómo redactar un correo correctamente, muchos alumnos se han quejado de mensajes que le habían dejado sus profesores por mail y que no eran, precisamente, completos.

Uno de estos ejemplos fue Ismael, que mostró el correo que le mandó a su profesora para presentarse y pedirle una tutoría y la respuesta que recibió por parte de esta docente se hizo viral.

"Buenos días, soy Ismael, me pongo en contacto contigo dado que eres mi tutora asignada durante este curso. Por el momento no tengo ninguna duda por resolver, este mail es sólo para presentarme y para que tengas constancia; sin embargo, si lo vieras conveniente, podríamos concertar una tutoría. Espero una respuesta, gracias. Cordialmente, Ismael", escribió el alumno, mientras que por parte de la profesora únicamente recibió un "ok".