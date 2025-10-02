Muestra el correo que envió a un profesor de universidad para presentarse: la respuesta que recibió deja a cuadros

Con la llegada de septiembre y la vuelta del curso escolar regresan a las redes sociales los momentos destacados en las aulas y las anécdotas que se viven en ellas, desde las de los colegios hasta las de las universidades pasando, por supuesto, por los institutos. También se suelen ver algunos de los intercambios de correos y mensajes entre profesores y alumnos.

En las últimas horas se ha montado un debate en X a raíz de una publicación del profesor de la Universidad Complutense José Ángel Morales, que pedía una mejor formación a los alumnos a la hora de saber redactar correos.

"Insisto en la necesidad de enseñar a los alumnos de bachillerato a redactar correos y a saber dirigirse a su interlocutor. Sigo recibiendo correos de alumnos de universidad sin asunto, ni saludo inicial, sin presentarse, sin despedirse y con demandas que rozan la amenaza", contó el profesor.

Su mensaje no ha tardado en difundirse y el profesor ha recibido multitud de respuestas. Algunos apoyan su tuit y comentan que, efectivamente, hay alumnos que envían correos pobres o con exigencias, pero también ha habido estudiantes que le han dado la vuelta a la tortilla y han contado su caso en el que el profesor respondió de forma poco elegante a un mensaje educado.

Uno de estos ejemplos ha sido Ismael, un tuitero conocido como @IsmaelBerdie, que ha mostrado el correo que le mandó a su profesora para presentarse y pedirle una tutoría y la respuesta que recibió por parte de esta docente.

"Buenos días, soy Ismael, me pongo en contacto contigo dado que eres mi tutora asignada durante este curso. Por el momento no tengo ninguna duda por resolver, este mail es sólo para presentarme y para que tengas constancia; sin embargo, si lo vieras conveniente, podríamos concertar una tutoría. Espero una respuesta, gracias. Cordialmente, Ismael", escribió el alumno.

La respuesta por parte de la profesora fue un simple "ok", algo que ha sorprendido en redes sociales y que ha dejado a muchos tuiteros sin palabras.