Trabaja en una tienda de ropa y cuenta lo que últimamente hace la gente en los cambiadores: el aviso es claro

La empleada de una tienda de ropa ha recomendado a todo el mundo que lave las prendas que compren antes de usarlas. Y, para que su aviso no caiga en saco roto, ha explicado algunas cosas que ve en su local últimamente.

"Por favor, cuando compréis ropa, lavadla antes de usarla. Sé que parece una obviedad, pero mucha gente no lo hace, yo incluida en muchas ocasiones. Yo trabajo en una tienda de ropa literalmente que está a pie de playa y veo cada cosa tan asquerosa...", avisa.

"La gente es tan cerda... en más de una ocasión he visto gente con arena en el culo y se prueban un bikini o un polo, una camiseta, una bermuda, dejan todo lleno de arena, mojado, se la pela completamente, lo dejan ahí y ni siquiera lo compran. Qué asco", se queja.

De hecho, pone el ejemplo de lo que ha vivido recientemente: "Hoy ha venido un hombre totalmente borracho y sudando como él solo, oliendo un pestazo, se ha probado un montón de camisetas, todas las dejó oliendo mal, mojadas de sudor, no compró nada y se fue tan feliz a seguir bebiendo".

"En las tiendas hay productos para mantener la ropa limpia y si vemos en tal caso que alguien ha hecho un destrozo, deja manchas horribles que no salen o lo que sea no se pone a la venta, se quita, se retira, pero aún con esas... en serio, lavad la cosas, la gente es muy cerda", insiste.

En los comentarios, una persona dice: "La mayoría de ropa que compro es on line y aún así la lavo porque en los almacenes hay polvo para aburrir". "Yo siempre la lavo. A veces sale el agua super negra. Ufff me picaría todo si no la lavará antes", expresa otra usuaria.