Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tras su última exhibición, preguntan a Messi por España y su respuesta suena a advertencia: "Nosotros también estamos bien"
Virales
Virales

Tras su última exhibición, preguntan a Messi por España y su respuesta suena a advertencia: "Nosotros también estamos bien"

El argentino firma un doblete ante Austria, se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y mantiene a la Albiceleste como una de las grandes candidatas al título.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Leo Messi con Argentina.
Leo Messi con Argentina.Getty Images

Leo Messi sigue empeñado en desafiar al paso del tiempo. A punto de cumplir 39 años, con una Copa del Mundo en sus vitrinas y prácticamente todos los récords posibles a sus pies, el capitán argentino volvió a firmar otra actuación histórica en el Mundial de 2026.

La victoria de Argentina ante Austria no solo sirvió para sellar la clasificación de la albiceleste. También permitió a Messi seguir ampliando una leyenda que parece no tener techo. El rosarino anotó los dos goles del encuentro y alcanzó un registro que parecía reservado para la eternidad: convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en solitario.

Con esos dos tantos dejó atrás definitivamente la marca que compartía con Miroslav Klose y se instaló en lo más alto de una clasificación reservada a los nombres más grandes que ha dado el fútbol.

Un récord más para una carrera irrepetible

Lo más llamativo es que Messi no parece conformarse con lo conseguido. Mientras otros futbolistas de su generación hace tiempo que dejaron la élite o afrontan los últimos años de sus carreras lejos del foco principal, el argentino continúa siendo decisivo en el mayor escenario posible.

Su actuación ante Austria volvió a dejar imágenes reconocibles para cualquiera que haya seguido su trayectoria durante las dos últimas décadas: conducciones imposibles, cambios de ritmo, pases que rompen líneas y una capacidad casi sobrenatural para aparecer en el momento exacto.

Argentina, además, transmite la sensación de seguir siendo un bloque competitivo, sólido y acostumbrado a los grandes desafíos. Una selección que combina la experiencia de sus veteranos con el talento de una nueva generación que ha crecido a la sombra del mejor futbolista de su historia.

España podría aparecer en el horizonte

Tras el encuentro, una de las preguntas inevitables giró en torno a España, una de las favoritas y a la que él conoce bien después de haber pasado la mayor parte de su carrera en el Fútbol Club Barcelona.

Messi no rehuyó la cuestión, aunque tampoco quiso alimentar comparaciones prematuras. "La selección española hace tiempo que viene demostrando que es una de las favoritas, tiene jugadores importantes, pero nos enfrentaremos cuando tengamos que enfrentarnos", señaló.

Sin embargo, fue la siguiente frase la que más llamó la atención. "La verdad es que nosotros también estamos bien", añadió el capitán argentino.

Un mensaje breve, pero cargado de significado. Porque mientras España trata de deslumbrar con la explosión de sus jóvenes estrellas, Argentina sigue teniendo algo que ninguna otra selección posee: a Leo Messi.

Y mientras el diez siga acumulando récords, goles y exhibiciones como la de este domingo, nadie se atreverá a descartar a la vigente campeona del mundo.

De momento, el Mundial sigue avanzando. Y Messi también. Como lleva haciendo desde hace más de veinte años. Como si el tiempo, simplemente, no fuera con él.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA ZEISS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos