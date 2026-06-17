Messi, la excelencia como rutina: lidera a Argentina con tres goles e iguala a Klose como máximo artillero en la historia de los mundiales

Era humano y era incluso lícito presuponer que Leo Messi acudía a Estados Unidos a disfrutar de su último baile, a vivir el Mundial como campeón, con la corona en su cabeza, a relajarse y dejarse agasajar por su legado, por lo ya conseguido. Pero el astro argentino no entiende un idioma diferente al de la competición, al del gol, al de su inquebrantable lucha contra la historia, contra los récords y contra sí mismo.

Solamente así se puede construir una leyenda como la que él sigue forjando. A diez días de cumplir 39 años y habiéndolo ganado todo, Messi no deja de impresionar al mundo y de triturar récords. En la misma jornada en la que se estrenaron Mbappé y Haaland, con dos goles cada uno, el rey dejó claro que el trono sigue siendo suyo. Se vistió de corto, lideró a Argentina a un cómodo triunfo ante Argelia y anotó tres goles, uno detrás de otro, para mandar el mensaje de que quiere más, porque siempre quiere más. Único en su especie.

El máximo artillero de los Mundiales

Leo Messi se ha convertido, de un plumazo, en el futbolista con más contribuciones de gol en la historia de los mundiales, superando, ni más ni menos que a Pelé, y con el tercer tanto, ese que tantas veces ha marcado en su vida disparando con el interior al palo del portero, iguala el registro de 16 goles de Miroslav Klose y ya es el máximo artillero en la historia de la competición. Un depredador que sigue de caza y con hambre.

Cambiado a diez minutos antes del final del partido, el estadio se puso en pie para despedir a un futbolista único, que está disputando su sexto Campeonato del Mundo, que ha marcado en cinco ediciones y que no deja de deslumbrar con su bendito pie izquierdo.

Porque Messi ya no compite únicamente contra sus rivales. Hace tiempo que dejó atrás esa batalla. Compite contra las páginas de la historia, contra los números imposibles, contra los fantasmas de quienes parecían inalcanzables. Pelé, Maradona, Cruyff o Di Stéfano aparecen en el retrovisor de una carrera que lleva más de dos décadas desafiando cualquier lógica. Cada partido parece una despedida, pero también una nueva conquista.

20 años en la cima del fútbol

Y quizá por eso sigue generando la misma fascinación que cuando era aquel adolescente rosarino de pelo largo que asombraba al mundo en Alemania 2006. Han pasado veinte años, han cambiado los compañeros, los rivales, los estadios e incluso el país desde el que observa el fútbol cada fin de semana, pero permanece intacta la sensación de estar viendo algo irrepetible. Cada control orientado, cada pase imposible y cada zurdazo colocado siguen teniendo la capacidad de detener el tiempo durante unos segundos.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México nació con la promesa de ser el torneo de Mbappé, de Haaland... de la nueva generación llamada a gobernar el fútbol durante la próxima década. Puede que lo sea cuando llegue el momento de levantar la copa, pero en su estreno, como tantas otras veces, apareció Messi para recordar que algunas historias todavía no han terminado. Que el rey sigue ahí. Y que mientras le queden fuerzas para correr detrás de un balón, el fútbol seguirá girando inevitablemente alrededor de su figura. "Nada termina hasta que sientes que termina", rezaba la última entrega de Rocky. Pues esta historia continúa.