TVE pone nombre al nuevo programa de Manu Sánchez y muchos se fijan en este detalle

El cómico y actor Manu Sánchez debutará como presentador en TVE con un programa de humor. La cadena pública ha anunciado ya el nombre de este nuevo formato, y hay un detalle no ha pasado desapercibido para muchos.

El video promocional, publicado en las redes sociales de RTVE, muestra un cartel luminoso ubicado en lo que parecen las puertas de un cine o un teatro. "El perro andaluz, by Manu Sánchez", reza el letrero, dejando claro así cuál es el nombre elegido para este programa.

Sin embargo, algunas de las palabras del cartel se funden por un fallo técnico, dejando escrito un mensaje que no es casual: "El perro Sánchez". El propio Jordi Évole, pese a ser un presentador de la competencia, ha reparado en ello.

TVE juega así con la expresión que se popularizó, primero, como descalificativo a Pedro Sánchez, y que con el tiempo el PSOE acabó empleándolo a su favor. "¿Se pueden decir más cosas en 20 segundos?", se pregunta el periodista catalán.

"La política últimamente lo invade todo"

Antes de su estreno, que será "muy pronto", Manu Sánchez se ha referido al que será su primer programa en TVE. El humorista ha estado en El Faro, de la Cadena SER, donde ha avanzado algunos detalles.

“Se llama El Perro Andaluz by Manu Sánchez porque va a ser un programa donde me toca pringarme y voy a dar la cara. No sabemos cuándo estrenamos, va a ser muy pronto, pero sí te puedo decir que va de humor", explicó.

Asimismo, Manu Sánchez también habló sobre la importancia del humor en su vida: "Obviamente soy humorista, me he dado cuenta de que por muy mal dadas que vengan las cosas en la vida soy incapaz de quitarme las gafas del humor, que me han salvado en momentos muy difíciles".

Preguntado por si la política tendrá cabida en el formato, el cómico andaluz dejó claras sus intenciones de cara a su nueva aventura televisiva en TVE: "Vamos a mirar la realidad y lo que nos rodea con esas gafas del humor, y por suerte o por desgracia la política últimamente lo invade todo".