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Manu Sánchez explica el motivo por el que eligió la sanidad pública frente a la privada para tratarse del cáncer
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Manu Sánchez explica el motivo por el que eligió la sanidad pública frente a la privada para tratarse del cáncer

"Se te pone la vida boca abajo".

Daniel Pueblas Lara
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Manu Sánchez, en 'Malas lenguas', de TVE.

El cómico andaluz Manu Sánchez ha pasado este martes por Directo al grano, donde ha hablado sobre el cáncer testicular con metástasis que le diagnosticaron en 2023, cuando contaba con 38 años de edad.

Las consecuencias de esta enfermedad le llevó a temer por su vida, pero afortunadamente pudo superarla. Ahora, en TVE, ha contado por qué se decantó por la sanidad pública para tratarse

"Yo tenía claro que tenía que ser la sanidad pública por muchos motivos", ha asegurado Manu Sánchez. Seguidamente, ha explicado las razones que le llevaron a descartar la sanidad privada. "No lo entiendo de otra manera", ha afirmado

"Yo no quiero que alguien decida qué prueba te hacen o qué tratamiento te ponen en función de si es rentable o no es rentable", ha sostenido el humorista, que igualmente se ha hecho varias preguntas al hilo de esto. 

"Se te pone la vida boca abajo"

"¿Me están haciendo pruebas de más para cobrarlas? ¿Me las están haciendo de menos porque no seré rentable? Yo no estaría tranquilo ni siquiera clínicamente ante la duda de que la decisión se esté tomando desde una gerencia de una empresa privada", ha proseguido.

Manu Sánchez sostiene que "desde esa parte egoísta" está más tranquilo porque "la libertad deontológica de nuestra sanidad pública" le hacía sentir más cómodo. Asimismo ha relatado cómo fue el momento en el que le diagnosticaron el cáncer. 

"La primera conversación cuando te acaba de caer este diagnóstico... te pitan los oídos, me entró un frío tremendo, se te pone la vida boca abajo, no sabes qué está pasando porque parece que te acaban de dar con la mano abierta en el tímpano", ha explicado. 

Y tirando de su particular humor, ha relatado que los médicos le dijeron que "para garantizar su descendencia" podía rellenar un bote "en la sala contigua". La respuesta de Manu Sánchez dejó muy claro que ese no era el momento. "Llamadme romántico, pero ahora no se me apetece", ha recordado entre risas.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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