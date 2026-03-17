Manu Sánchez explica el motivo por el que eligió la sanidad pública frente a la privada para tratarse del cáncer

El cómico andaluz Manu Sánchez ha pasado este martes por Directo al grano, donde ha hablado sobre el cáncer testicular con metástasis que le diagnosticaron en 2023, cuando contaba con 38 años de edad.

Las consecuencias de esta enfermedad le llevó a temer por su vida, pero afortunadamente pudo superarla. Ahora, en TVE, ha contado por qué se decantó por la sanidad pública para tratarse.

"Yo tenía claro que tenía que ser la sanidad pública por muchos motivos", ha asegurado Manu Sánchez. Seguidamente, ha explicado las razones que le llevaron a descartar la sanidad privada. "No lo entiendo de otra manera", ha afirmado.

"Yo no quiero que alguien decida qué prueba te hacen o qué tratamiento te ponen en función de si es rentable o no es rentable", ha sostenido el humorista, que igualmente se ha hecho varias preguntas al hilo de esto.

"Se te pone la vida boca abajo"

"¿Me están haciendo pruebas de más para cobrarlas? ¿Me las están haciendo de menos porque no seré rentable? Yo no estaría tranquilo ni siquiera clínicamente ante la duda de que la decisión se esté tomando desde una gerencia de una empresa privada", ha proseguido.

Manu Sánchez sostiene que "desde esa parte egoísta" está más tranquilo porque "la libertad deontológica de nuestra sanidad pública" le hacía sentir más cómodo. Asimismo ha relatado cómo fue el momento en el que le diagnosticaron el cáncer.

"La primera conversación cuando te acaba de caer este diagnóstico... te pitan los oídos, me entró un frío tremendo, se te pone la vida boca abajo, no sabes qué está pasando porque parece que te acaban de dar con la mano abierta en el tímpano", ha explicado.

Y tirando de su particular humor, ha relatado que los médicos le dijeron que "para garantizar su descendencia" podía rellenar un bote "en la sala contigua". La respuesta de Manu Sánchez dejó muy claro que ese no era el momento. "Llamadme romántico, pero ahora no se me apetece", ha recordado entre risas.