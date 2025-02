Un agricultor estalla cuando le dicen que en Madrid hay naranjas valencianas a 0,80: "O no es valenciano o..."

Un agricultor ha mostrado su indignación en TikTok y ha mandado un mensaje a todos aquellos que dicen que han comprado naranjas de Valencia a 80 céntimos, un precio irrisorio.

"Me estoy empezando a cansar de los comentarios de la compro a 80 céntimos y es valenciana. Lo que estás comprando o no es valenciano o es robado. A 80 céntimos o no es valenciano o es robado", ha empezado diciendo.

Luego ha añadido que si se pagan a 80 céntimos cuánto se le ha podido pagar al agricultor valenciano: "No me vale que digas que cada uno mira sus precios. Tú estás pagando por una naranja robada y eres cómplice. No me jodas, tú sabes que esa naranja no vale 80 céntimos puesta en una parada en Madrid. Todo el mundo lo sabe".

"Os animo a linchar públicamente a la gente que hable con tal desfachatez de los precios de los agricultores españoles", ha dicho de forma vehemente. Ha repetido que al ser robadas pueden ser a 30 céntimos: "Si lo que me cuesta a mí es robarlas, voy por la noche, las cojo y además no es ni robo, es hurto, y no voy ni a la cárcel".

"Así está España y encima me dicen que vaya márgenes. Lo digo por esa gente que sabe perfectamente la que es", ha zanjado.