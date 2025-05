Un amigo invita a un carnicero a comer lasaña, alucina con la carne picada, va donde la compró y... sorpresa

El usuario de TikTok @danielsanchezcarnicero, que es carnicero, ha hecho un llamamiento para que los consumidores eviten siempre que puedan comprar carne picada en el supermercado.

Para ello, ha contado una anécdota que ha vivido él mismo: "El otro día me invitan a comer una lasaña, la pruebo, miro por dentro y digo: ¿Esto qué es? Parecían como unos fideos chinos, así fritos, con una textura como corcho, no sabían a nada y más seco que la mojama".

"Digo: 'Perdona, por curiosidad, ¿dónde has comprado la carne picada?'. Dice: 'No, ahí en el súper de enfrente'. Claro, resulta que al día siguiente compró allí la carne picada y os voy a leer lo que pone: preparado a base de cereales y hortalizas, fibras vegetales, guisantes, almidón, arroz, extracto de levadura, conservador de sulfito de sodio, antioxidante, ácido ascórbico... no sé, esto lo ha inventado la Nasa", enumera.

"Puede contener trazas de mostaza y sésamo Si te vas a hacer una hamburguesa ya tienes la mostaza y el sésamo. Pero bueno, ¿esto qué es?", se queja.

"Vete a comprar a una carnicería en condiciones, el carnicero te va a asesorar, te va a dar una carne buena de calidad. Carne con color a carne, con presencia de carne, no te echa agua ni nada y sabe a carne. Sin embargo, esto parecen fideos acorchados, blanquecinos que no sabes si es carne, cerdo grasa o no se sabe el qué", subraya.