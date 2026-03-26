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Un argentino hace esta conclusión sobre el catalán tras vivir en Barcelona: manda un mensaje a los latinos que quieran venir
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Un argentino hace esta conclusión sobre el catalán tras vivir en Barcelona: manda un mensaje a los latinos que quieran venir

Lo ha publicado en Instagram.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Un montaje con una vista aérea de Barcelona con el argentino @venitebcn.
Un montaje con una vista aérea de Barcelona con el argentino @venitebcn.Getty Images / Instagram

Las redes sociales, especialmente los reels de Instagram y los vídeos de TikTok, son espacios en los que los usuarios que vienen de fuera de España por trabajo o por vacaciones publican cómo es su día a día en el país, cómo se adaptan a las costumbres nacionales y valoran la cultura o la gastronomía.

Por ejemplo, uno de ellos es Iván Capizzi, un argentino que reside en Barcelona y que difunde todo lo que le va pasando en sus perfiles, donde se hace llamar @venitebcn. Además, también aprovecha para aconsejar a otras personas que quieren venir a vivir a la capital catalana. 

En uno de sus últimos vídeos, el argentino ha hablado sobre el catalán y la trascendencia que tiene en la sociedad de la región, así como ha querido responder a si es necesario aprenderlo o no para poder vivir en Barcelona y hacer vida diaria.

"La respuesta corta es no, pero la inteligente es otra. Con el castellano puedes hacer todos los trámites, vivir sin problema y trabajar en muchos lugares, pero si te quieres insertar realmente, conseguir trabajo en el sector público y que tu vecino te vea diferente, no ignores el catalán porque ahí está el error", afirma Capizzi.

El mensaje a otros latinos

El argentino también ha mandado un mensaje a los latinos que comentan antes de llegar que no van a aprenderlo: "La mayoría de los latinos dicen que no lo van a hablar, dicen que no lo necesitan, pero luego pasan los años y terminan hablándolo".

"No tienes que ser bilingüe, solo demostrar que lo intentas, con eso, sin vergüenza, yo tengo vergüenza, pero no pasa nada, es normal", ha proseguido diciendo, completando esta parte en catalán.

Finalmente, ha acabado haciendo una reflexión: "Cuando te hablan en catalán no te están atacando, están hablando en su idioma, en su tierra y eso se llama cultura. No es una obligación legal, pero es una decisión cultural que dice mucho de tu forma de vivir cuando vienes aquí".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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