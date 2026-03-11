Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una argentina define como "odisea" el buscar piso en Madrid y da cinco claves que son útiles para muchísima gente
La tiktoker Ludi en Madrid lo ha contado en sus redes sociales.

Alfredo Pascual
La argentina Ludi en Madrid y una persona entrando en una casa.Getty Images / TikTok

"La odisea de buscar piso en Madrid de mis amores". Así comienza el vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok la argentina residente en España @ludistante. Aunque lo firma ella, su testimonio ha representado a miles de personas que se encuentran en su misma situación y que no son capaces de encontrar una vivienda a un precio digno y con condiciones habitables.

La primera enseñanza que aprendió al buscar piso y navegar por portales de inmobiliarias fue que muchas veces las imágenes no se corresponden con la realidad: "Si están buscando piso en Madrid no confíen en las fotos porque en persona pueden ser otra cosa". 

"Cuando buscaba piso pensaba que con ver las fotos sabía como era, pero estaba bastante equivocada", ha asegurado la creadora de contenido argentina, que tiene más de 50.000 seguidores en su perfil. 

Los cinco consejos clave

En total, la joven ha dado a sus seguidores cinco claves o consejos con los que buscar piso sin ser engañado o estafados en el intento.

Lo primero a tener en cuenta es el tamaño porque "en las fotos parece más grande siempre y te venden que te van a alquiler un piso del tamaño del Palacio Real". En segundo lugar, ha hablado de la luz natural, ya que "en fotos se ven divinos y en persona son muy oscuros porque suben la saturación de la foto y la iluminación a 200".

"En el ruido fíjate si la ventana da a una avenida, si hay bares en la calle o si hay mucho tráfico. No te va a hacer gracia tener ruido todo el tiempo y después tener que ponerte tapones para dormir", ha asegurado Ludi para ese tercer caso.

La argentina, precisamente, también ha puesto el foco en la ventana y en ver si es de doble cristal. "Es clave, cuando hace frío hay mucha diferencia y te ahorras dinero si no tienes que encender la calefacción en invierno", ha sentenciado. 

Por último, ha hablado de la zona en la que está ubicado. "Hay que mirar si hay negocios, movimiento, transporte cercano, etc. Te dicen que la estación equis está a 150 metros y realmente está a un kilómetro", ha rematado. 

