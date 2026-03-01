Un argentino explica lo que nunca hay que hacer al llegar a España

Mudarse de país no es solo cambiar de casa: es cambiar de mentalidad. No queda otra. Y eso es precisamente lo que ha puesto sobre la mesa el creador de contenido @pastorcomunica en un sencillo vídeo que se está moviendo con fuerza en TikTok. Bajo una pregunta aparentemente sencilla: "¿Qué no hay que hacer cuando llegas a España?", se esconde una profunda reflexión que muchos migrantes argentinos están comentando.

El protagonista del vídeo, Claudio, argentino que lleva tiempo viviendo en España, no habla de trámites ni de burocracia. Su advertencia, sin embargo, va más allá: tiene que ver con la forma de comportarse.

"Aquí al español no le gusta la picaresca argentina"

Claudio lo resume con una frase clara: lo mejor al llegar es adaptarse cuanto antes. Y ahí entra el concepto que más debate está generando: la "viveza" o picardía argentina.

"En Argentina si no eres así, te comen", explica. Esa actitud, que en su país considera casi una forma de supervivencia, en España, dice, no es necesaria. "Aquí no hace falta esa picardía", insiste con determinación.

Su mensaje no es una crítica, sino una llamada a cambiar el chip. Según cuenta, en España el ritmo es distinto, el contexto es otro y ciertas actitudes que pueden estar normalizadas en Argentina no encajan igual. "Es otro país que se vive con tranquilidad", apunta.

El fragmento ha generado comentarios divididos: algunos coinciden en que adaptarse es clave para integrarse; otros defienden que cada cultura tiene su forma de ser. Pero el debate está servido.

Pequeños detalles que marcan diferencias

El vídeo también deja pinceladas curiosas sobre diferencias cotidianas entre ambos países. Por ejemplo, el uso del móvil en bancos. Claudio explica que en Argentina tradicionalmente no se permite utilizar el teléfono dentro de una sucursal bancaria, algo que en España sí es habitual.

Aunque él mismo reconoce que hace tiempo que no pisa un banco en Argentina, menciona que la restricción estaba relacionada con cuestiones de seguridad. Son esos pequeños contrastes los que reflejan hasta qué punto emigrar implica reaprender hábitos que uno daba por hechos.

Autónomo en España vs monotributista en Argentina

Otro de los puntos que tocan en la conversación es el sistema de trabajo por cuenta propia. El creador compara el monotributo argentino con el régimen de autónomos en España.

Claudio explica que en España existe una cuota reducida durante el primer año (en su caso, 89 euros mensuales) y que puede mantenerse un segundo año si no se supera el salario mínimo interprofesional anual. Si se sobrepasa ese umbral, la cuota sube a cifras cercanas a los 300 euros.

A cambio, señala, se cotiza a la Seguridad Social y se generan derechos como jubilación o cobertura sanitaria, algo similar a los aportes del sistema argentino.

Adaptarse, la palabra clave

Más allá de cifras o trámites, el mensaje central del vídeo es bastante claro: al emigrar, la adaptación es fundamental. No está descubriendo la pólvora, precisamente, pero es una obviedad que merece la pena volver a destacar. No se trata de renunciar a la identidad, sino de entender el contexto en el que uno vive.

"Adaptarse lo antes posible, en todo", resume Claudio. El vídeo de @pastorcomunica conecta porque pone palabras a algo que muchos migrantes sienten: el choque cultural no siempre es grande ni dramático, pero sí constante. Y en esos detalles, desde el banco hasta la forma de negociar, se juega gran parte de la integración.

Por eso su reflexión está dando tanto que hablar: no es una guía legal ni un tutorial de Youtube, es una advertencia cultural.