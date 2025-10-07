Un estadounidense va a una heladería de Pamplona y no da crédito a lo que le pasa: "Estoy flipando"

Uno de los contenidos que más se ven en la red social de TikTok es el de extranjeros que llegan a España, ya sea por trabajo, estudios o de vacaciones, y deciden compartir en sus perfiles cómo es su día a día, las diferencias respecto a sus lugares de origen o costumbres que les llaman mucho la atención.

Una de estas personas es el creador de contenido y usuario de esta red social Nick, que se hace llamar @spainwithnick y que tiene más de 21.000 seguidores en su perfil de TikTok.

En las últimas horas ha publicado lo que le ha pasado al ir a una heladería de Pamplona: "Estoy flipando, soy un estadounidense de visita en Pamplona y acabo de tomarme unos pintxos y cañas por el casco viejo y luego me apetecía algo dulce y paré en una heladería".

Hasta ahí todo parece normal, sin embargo al preguntar al trabajador por los sabores que tenía tanto para la tarrina como para el cono, este le fue contando todo lo que había... hasta que vio uno desconocido. "Vi algo que no había visto nunca, que era goxua, que me dijo que era algo típico de la zona con nata, bizcocho y alcohol y estaba muy bueno", ha explicado.

Entonces, cuando le comentó el trabajador que no llevaba alcohol le contestó, según ha relatado, con un "qué pena". Al escuchar la respuesta, lo que hizo el dependiente es lo que le ha dejado flipando: "Cuando me lo dio me dijo que no llevaba alcohol, yo le dije que qué pena y sacó una botella de debajo de la caja y lo echó por encima".

Además, Nick en ese momento es cuando ha enseñado la bebida por encima de la bola de helado y después ha dejado una conclusión sobre Pamplona y sobre cómo ha sido su experiencia en general. "Me encanta esta ciudad", ha rematado.