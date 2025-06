Un estadounidense regresa de España y en 48 horas se harta: lo que dice de la comida es demoledor

El usuario estadounidense de TikTok @Champyaps ha publicado un vídeo en el que ha hablado bastante hastiado por lo que le ha pasado en 48 horas tras a regresar a su país de un viaje por España.

"Después de pasar las últimas tres semanas en España e Italia, estoy completamente convencido de que los Estados Unidos Está perjudicando todo lo que comemos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas (y subiendo).

El clímax de su queja se centra en la comparación entre la calidad de la comida en España y en Italia. Según ha contado, hizo en España en pocas semanas lo que nunca en su país: "Bebía vino todos los días, comía pasteles con chocolate todos los días, comía comida poco saludable".

"No experimenté resaca alguna, ni malestar estomacal, ni nada de eso", ha añadido. Sin embargo, en tan poco tiempo en Estados Unidos, ha confesado que no es solo que la comida le haya sentado mal, sino que inmediatamente ha caído enfermo.

"Dolor de garganta, fiebre, es como si mi cuerpo estuviera rechazando toda la basura que tenemos aquí", ha opinado. Esta pequeña experiencia le ha hecho reflexionado mandando un mensaje a sus propios compatriotas que no han viajado nunca al extranjero: "Es posible que no sepa cuánto mejor me he sentido lejos de todo esto".

