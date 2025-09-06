Un exmagistrado del Tribunal Supremo habla claro sobre la connivencia de algunos jueces con la derecha

El jurista y exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha sido claro y contundente en su intervención en el programa 'Espejo Público' sobre si existe independencia judicial en España. "Martín Pallín nos explica, con pruebas, de que hay jueces fachas, además están al servicio de la derecha, no es sólo por ideología, es también por interés", ha comentado el usuario @josevico4 en 'X' (antes conocido como Twitter) al respecto.

Y es que, según defiende el exmagistrado, tanto "en el caso del juez Peinado" como "en el caso del juez Hurtado se han producido dos circunstancias que parece que han pasado desapercibidas". Para Martín, en el primer caso es la "primera vez en la historia de España que un juez entra en la sede del poder ejecutivo, me da igual que fuese del PP o el presidente del PSOE, entra en la sede del poder ejecutivo para preguntarle al presidente si Begoña Gómez es su esposa". Y añade: "Si esto no escandaliza, al resto de mis compañeros es que han perdido un poco en norte".

Mientras tanto, crítica que el juez Hurtado "ha allanado, y lo digo textualmente, ha allanado la fiscalía general del Estado, para llevarse todos los instrumentos electrónicos que contienen datos de la seguridad del Estado, y esto tampoco ha sido comentado". Además, critica que esta situación ha perjudicado al país internacionalmente. "Ha sido muy comentado, y nos ha perjudicado mucho internacionalmente por todos los medios internacionales, incluso por un periódico de la India (Indian Express)", señala.

Finalmente, concluye afirmando que si un juez pide correos, debe estudiarlos para ver si hay algún comportamiento delictivo y no pretender que los analice la UCO. "El juez, si pide los correos, los tiene que examinar, ver si en alguno hay algún hecho que los pueda tener un matiz delictivo, pero no encomendárselo a un gabinete pericial para que los vea", concluye finalmente en su intervención. La publicación cuenta con miles de 'me gusta' y más de 30.000 reproducciones.