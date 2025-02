Un experto levanta el pie del freno cuando le preguntan si acierta al comprar un coche con su sueldo

El cofundador de la financiera JP Financial, Javier Rumbo, no tiene pelos en la lengua. En uno de los vídeos que la compañía que comparte con su socio Pedro Núñez ha publicado en TikTok, el experto en inversiones responde sin tapujos a las dudas de sus seguidores en la red social china. Una respuesta que ha generado un intenso debate y que han visto ya cerca de 330.000 usuarios.

"Tengo 9.000 euros ahorrados y quiero comprarme un coche de 30.000 y debería pedir financiación. Gano 1.500 euros al mes, ¿lo veis bien o ahorro más?". Con la pregunta que,

a primera vista, parece común, sin embargo, esconde un riesgo económico importante: si es conveniente endeudarse para comprar un producto que requiere una gran inversión.

La respuesta de Javier Rumbo no ha dejado lugar a dudas: "Tú analiza bien la pregunta que me estás haciendo. O sea, me estás diciendo o me estás preguntando si es bueno comprarte un coche que vale 20 veces lo que tú ganas al mes", se arranca el experto.

El asesor financiero no tarda ni un segundo en subir el tono de su contestación, que no ha pasado desapercibida entre los que han visto el vídeo: "Creo, en este caso, no como tu padre, que a lo mejor podría ejercer como tal. Vamos, que me dices eso y si soy tu padre, te inflo".

Después de esta declaración, Rumbo insiste en que comprar un coche nuevo a ese precio supondría un grave riesgo para alguien con esos ingresos. "Es una salvajada", le dice a la persona que le ha enviado la pregunta. "Vamos, ni se te ocurra comprártelo porque te va a dejar sin liquidez. O sea, la cuota de la financiación se va a comer todos tus ingresos", sentencia 45 segundos después de escuchar la pregunta.

El vídeo, como era de esperar, ha generado un aluvión de comentarios en TikTok. Algunos usuarios defienden la postura de Rumbo, mientras otros intentan justificar la compra. "Es que por menos de 30 no encuentras un coche nuevo hoy día. Alguno basiquillo por 25. Si vives en una zona con transporte público escaso, como en mi caso, es una necesidad”, argumentó uno de los seguidores de la cuenta.

Otros, sin embargo, ponen el foco en la realidad del mercado automovilístico: “Cualquier coche ya te cuesta 25 o 30 mil euros, ¿qué vamos a hacer, ir en patinete?”. También hay quien recuerda que no conocemos todos los detalles sobre su situación: "Tampoco sabemos sus otros gastos, lo mismo tiene casa pagada”, comentó otro de los usuarios.

Otros comentarios insistían en que la financiación no siempre es un error si se gestiona bien. "A ver, no te está diciendo ninguna locura. Lo suyo es dar una entrada mínima y financiar a 500 euros al mes. Si no tiene otro gasto, no veo la pega", opinaba un usuario. También hubo quienes recordaron casos de conocidos que se habían endeudado con el coche y, tiempo después, lamentaban no haber destinado ese dinero a la entrada de una vivienda: "La cantidad de conocidos que tengo arrepentidos de no tener para la entrada de una casa ahora que quieren porque hicieron esta tontería hace cuatro años".