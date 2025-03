Un farmacéutico resuelve si tener hambre puede provocar que nos enfademos: a todos nos ha pasado

El farmacéutico más popular de las redes sociales, Álvaro Fernández (@farmacéuticofernandez), ha hablado acerca de un fenómeno que a todos nos ha pasado al menos una vez: enfadarnos solo porque tenemos hambre.

"No te puedes enfadar solo porque tengas hambre, ¿no crees? Pues resulta que sí. Es de lo más razonable y hay una explicación científica que lo justifica", ha explicado en primera instancia al principio del vídeo, que ha acumulado más de 3,5 millones de visitas y 254.000 'me gusta' (y subiendo).

Según ha explicado, al no comer, descienden los niveles de glucosa en sangre, afectando "para mal" a la zona del cerebro que controla las emociones. Además de esto, se produce, según ha afirmado, un descenso de energía que aumenta los niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés.

"Esto hace que aumente la irritabilidad, que te enfades con más facilidad, así que ya sabes, la próxima vez que te enfades tanto, a lo mejor solo necesitas darle algún buen bocado", ha rematado el farmacéutico.

En cuanto a las reacciones, la más destacada, con miles de 'me gusta', ha sido la de @samanthafrutas: "Lo tengo bautizado desde hace años como IRA GASTRICA ✨ 😂😂". "Tener hambre, no haber dormido y encima que haga calor... Me vuelvo el mismísimo demonio", ha respondido @noa_0229.