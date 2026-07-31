Jade, británica de 26 años afincada en Murcia: "Todo el mundo habla de la vida relajada española pero yo no la he experimentado, estoy ocupada todo el tiempo"

España se mantiene como uno de los destinos preferidos por los ciudadanos británicos a la hora de buscar un cambio radical de vida. Con cerca de 300.000 residentes procedentes del Reino Unido censados en el país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las historias de quienes cruzan el Canal de la Mancha para instalarse en nuestras ciudades son cada vez más habituales.

Una de ellas es Jade, una joven británica de 26 años que decidió dejarlo todo atrás para fijar su residencia en la Región de Murcia. A través de su canal de YouTube, Jade in Spain, documenta su día a día y reflexiona sobre el choque cultural y las razones que la impulsaron a dar el paso.

En una de sus últimas publicaciones, la creadora de contenido destaca que el peso de la tradición fue determinante en su decisión. Según su experiencia, en su país de origen echaba en falta una identidad cultural palpable en las calles. "España tiene su cultura a través de todas estas fiestas y tantas tradiciones que se han mantenido durante tantos años; realmente me hace sentir que soy parte de ella", afirma.

Menos obsesión por el fin de semana y más sol

El clima fue otro de los factores clave para armar las maletas. Jade confiesa que el cielo gris constante y la lluvia habitual del Reino Unido terminaron por pasarle factura a nivel emocional, por lo que el sol y las altas temperaturas del levante español supusieron un balón de oxígeno.

Esa luz también ha transformado su relación con la rutina diaria. La joven asegura que ahora disfruta de su jornada sin importar qué día de la semana sea, dejando atrás esa prisa constante por que llegue el viernes que marcaba su vida en Inglaterra.

El mito del 'estilo de vida relajado'

Sin embargo, Jade ha querido matizar una de las ideas preconcebidas más extendidas entre los extranjeros que sueñan con mudarse a España: la famosa tranquilidad y el ritmo pausado del día a día.

"Todo el mundo habla de la vida relajada española, pero yo no la he experimentado, estoy ocupada todo el tiempo", aclara entre risas. Lejos de estar tumbada al sol, la youtuber explica que su agenda no da tregua debido a la inmensa oferta cultural y social que ofrece su nuevo entorno.

Desde su llegada, ha volcado su tiempo en asistir a eventos locales, fiestas patronales y actividades regionales para integrarse de lleno en la vida murciana.