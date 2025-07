Un hondureño se muda a España, prueba el bocata por primera vez y lo que dice genera cientos de comentarios

El joven usuario hondureño de Tiktok @soy_aner se mudó a España hace unos pocos años y ha publicado un vídeo revelando que los bocadillos del país le conquistaron completamente, un concepto que desconocía hasta entonces.

"Soy hondureño, vivo en España y una de las cosas que me gusta de vivir aquí es que se come algo que se llama bocata", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas. Su maravilla ha llegado porque no conocía este concepto y empezó a escucharlo nada más llegar.

"No le presté atención, decían que desayunaban bocadillos y ahora que llevo varios años... No sabéis qué cosa más sabrosa. Es una clase de pan, ya sea con pollo, jamón, queso o salchichón... Algo rico, sabroso", ha rezado.

"En mi país no comen estas cosas, pero yo ahora la mayoría de días desayuno uno: bocata de pollo, montado de lomo con queso... Espectacular, espectacular", ha añadido. Para él ha sido una bendición en su día a día en su nuevo país de residencia y ha agradecido este descubrimiento.

Han sido más de 200 usuarios que han reaccionado a sus buenas palabras: "No me imagino la vida sin bocadillos". Cómo no, la mayoría le ha matizado que debería probar sí o sí el bocadillo de calamares y el de tortilla de patatas. "Aquí en España se puede hacer bocata hasta de tomate con aceite, se puede hacer bocata de todo", ha respondido otro usuario.