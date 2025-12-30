Un influencer literario abre debate sobre cuántos libros leen los españoles al año: ¿es posible llegar a 140?

La lectura es una de las aficiones que más está creciendo entre los españoles en los últimos años. Pese a ello, la tasa de población lectora aún se sitúa a mucha distancia de otros países como Francia o Alemania. Es nuestro país, según datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, un 65,5% de la población lee por ocio.

España ha batido su propio récord, dejando atrás épocas en las que la lectura era una actividad menos común entre la población. Esta "democratización" de la lectura coincide con la irrupción de los influencers literarios, que recomiendan lecturas a sus seguidores y han contribuido enormemente a la expansión de este hábito.

Uno de ellos es Fernando Bonete, quien recientemente concedió una entrevista a El País en la que abordaba su trayectoria como influencer literario en Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores. A lo largo de 2025 asegura haber leído 140 libros. Una cifra al alcance de muy pocos, teniendo en cuenta que la media entre los españoles es de unos diez libros al año.

Sin embargo, hay quienes no creen que esto sea posible. La polémica se ha desatado en X, donde el propio Fernando Bonete ha tenido que salir al paso para aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, y para dejar las cosas claras a los "escépticos" de las cifras, el influencer ha dicho que es profesor e investigador en la universidad, por lo que depende de los libros "para hacer bien mi trabajo" y "para vivir".

En esta línea, ha señalado que, para él, "vivir, trabajar y leer son casi una misma cosa", apuntando que el número de lecturas no es lo importante. "El periodista me preguntó y yo le respondí, sin más", ha zanjado. Sin embargo, también ha sacado una conclusión de la polémica surgida a partir de su entrevista en El País. "Con todo, que haya gente que se enfade porque una persona lea mucho —tanto como cuando lee poco o nada—, dice mucho del complejo que tenemos los españoles con la lectura", ha dicho.

Es posible, pero con muchos matices

La publicación en X de Fernando Bonete se ha llenado de comentarios muy críticos. En ellos, se le acusa de sobredimensionar el valor de la cantidad de libros que una persona puede leer el año, además de afearle que presuma de ello. "Trabajar y leer de media un libro cada 2,5 días (sin fallar ninguno porque sino se acumula) resulta difícilmente creíble", ha opinado un usuario.

El periodista Eduardo E. Casado también ha dado su opinión al hilo del mensaje de Fernando Bonete. En su comentario, da la que podría ser una de las claves para alcanzar un buen ritmo de lecturas y llegar a sobrepasar las 100 lecturas anuales. "Es posible dedicando unas tres horas al día de media. Claro, hay que ‘sacrificar’ cosas (que en realidad no es un sacrificio): cero tele, muy poco cine, pocas series, cero conciertos", ha contado.

Sin embargo, son muchos más los que discrepan sobre la probabilidad real de poder llegar a leer una cantidad de libros tan alta al cabo del año. "Soy lector voraz desde hace más de 30 años. Jamás contaría y pregonaría el número de libros que he leído. Eso es propio de paletos", ha opinado otro. Un comentario que no se ha quedado sin réplica, pues el propio Fernando Bonete ha dicho lo que muchos habrán pensado: "Eres el claro ejemplo de que la lectura no te hace mejor persona".