Preguntan a Dan Brown qué le ha influenciado más de la cultura española: las tres cosas que nombra no se esperan
"Creía que iba a decir Cervantes, Picasso o Federico García Lorca...", cuenta.

Juan De Codina
El escritor Dan Brown.Pablo Cuadra (Getty Images)

El aclamado escritor estadounidense Dan Brown, autor de superventas como El código Da Vinci, Ángeles y demonios o Inferno, ha sido galardonado este jueves con el Icono Global del Año de los Premios Esquire Hombre del año 2025, celebrado en el Real Casino de Madrid, en reconocimiento de su trayectoria e influencia.

Su discurso al recoger el premio lo ha pronunciado en un perfecto español y lo ha comenzado tirando de ironía: "Un compañero me acaba de decir: Daniel, no he leído tu libro, ¿cuál es el último secreto? (en referencia al título de su última novela) Y le he dicho que el mayor secreto es cómo un país de tanto talento, la revista Esquire quiere dar un premio a un tipo poco moderno, viejo, calvo, y además de los EEUU".

Pero "milagros aparte", ha mostrado su agradecimiento por "este honor" una noche en la que se ha reunido con "numerosos líderes en sus respectivos campos: grandes chefs, músicos, artistas, deportistas...". Para él, llegar a la cima de cualquier oficio requiere tres aspectos: imaginación, creatividad y autoconocimiento. Y por ello siempre ha creído que "leer es un impulso poderoso para desarrollar a esas cualidades".

El camino de Dan Brown empezó en España

Tal y como ha contado en su discurso, su camino como escritor empezó a los 15 años en España, mientras escribía en un diario cuando era estudiante de intercambio en Gijón. Ha confesado que en aquella época se enamoró de España, tanto de la comida, como del paisaje, de la cultura, de la gente y la música. "Incluso canté en una banda de rock llamada Piropo, tocábamos fatal, sí... Ricky Martin no tenía nada de lo que preocuparse", ha ironizado.

Volvió cada verano y hasta ha pasado un año entero estudiando Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, de ahí "el misterio de mi extraño acento, un poco asturiano, andaluz y de Boston":

Lo que más le ha influenciado la cultura española

Por la mañana, durante las horas previas a la gala de Esquire, un periodista le preguntó pro su amor de juventud por España y sobre qué aspectos de la cultura española le habían influido más.

"Creo que él esperaba que dijera Cervantes, Picasso, García Lorca... Pero le dije la verdad. Le dije que las tres cosas que más me gustaban en aquellos años eran Mecano, Emilio Butragueño y los churros con chocolate", ha expresado el escritor.

