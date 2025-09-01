María Pombo: "No sois mejores porque os guste leer"

La influencer María Pombo ha dejado clara su postura acerca de aquellos que ven en la lectura la única forma de nutrirse y de adquirir conocimientos.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", ha dicho en respuesta a una persona que le decía que tenía una librería en su casa preciosa pero que sería mejor "si estuviera llena de libros que se han leído".

Ha explicado la creadora de contenido que a todos "nos han inculcado en un momento de nuestra vida la lectura": "Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Haya gente que le gusta y haya gente que no".

En su caso particular, su hermana Marta Pombo sí es lectora y su otra hermana Lucía, piloto de profesión, no se ha leído un libro nunca: "Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer".

Después ha mostrado su estantería donde sí tiene varios libros de decoración, de los que ha dicho que "no tienen historia pero son muy bonitos por dentro". También tiene un libro heredado de casa de su abuela materna y una edición de El Principito comprado en Zara Home, un libro del que tiene "un recuerdo brutal" porque se lo leía su abuelo cuando era pequeña.

También tiene otra balda con libros de niños "para inculcarles la lectura a ver si a ellos sí que le gusta". Tiene otro espacio para el arte que le regalan sus seguidores, libros heredados de su abuela, carteles, varios premios y numerosas fotos familiares.