Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia y asegura que la Fiscalía no puede investigar una agresión en el extranjero
El artista ha enviado un escrito para personarse en el Ministerio Público.

Marina Prats
Julio Iglesias en un concierto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2008.
Julio Iglesias, a través de su abogado José Antonio Choclán, ha emitido un escrito para personarse ante la Audiencia Nacional ya que asegura que la Fiscalía no es competente para investigar una posible agresión sexual denunciada por dos extrabajadoras del cantante en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana al tratarse de hechos sucedidos en el extranjero.

Cabe recordar que la denuncia presentada por ONG Women's Link y Amnistía Internacional describen hechos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre, además de varios delitos como acoso sexual, agresión sexual y delito de lesiones.

En el escrito, al que ha podido tener acceso El País, el cantante pide el archivo de la denuncia. Según su letrado, si se aceptase a trámite un supuesto delito contra la libertad sexual, cometido fuera de España y con una víctima de nacionalidad extranjera, esto daría derecho a las denunciantes a "buscar el fuero que le sea más conveniente”.

En este sentido, Choclán asegura que "este fuero es el que mayor perjuicio" le podría producir al cantante debido a un "daño reputacional más intenso" en España. Según recoge El País, Iglesias ha pedido personarse ante la Audiencia Nacional y tener acceso completo a la denuncia, aunque esta se encuentra aún en fase preprocesal.

"No puede dudarse que, en función de la difusión pública de la denuncia dirigida frente a mi representado, existe ya la necesidad material para que sea informado de las diligencias de investigación, sin que sea admisible posponer este momento", añade.

Asimismo, apunta a que las denuncias recogidas por el reportaje de Eldiario.es y Univisión han contado con el doblaje de actrices para proteger su identidad, algo que, según su abogado, "no puede considerarse la transmisión de una información veraz de acuerdo con la doctrina constitucional".

Por qué se puede investigar este caso en España

Según la abogada de las denunciantes, el motivo por el que estas denuncias hayan llegado a las autoridades de España y, por tanto, a la legislación del país es por el principio de extraterritorialidad.

Según detallaron, este permite investigar y perseguir algunos delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional. Este principio se aplica especialmente en el caso de violaciones de derechos humanos, reconocidas en tratados internacionales de los que España es parte y que obligan a adoptar medidas legislativas cuando el delito se ha cometido por uno de sus nacionales.

Del mismo modo lo explicó el juez Bosch en Malas Lenguas (TVE), donde explicó los supuestos donde estos casos pueden ser juzgados en España. "Lo que nos dice la Ley Orgánica del poder Judicial es que es competente la jurisdicción española y, en concreto, la Audiencia Nacional, en varias situaciones", ha relatado. Los casos concretos serían los siguientes:

  • Cuando la persona denunciada tiene nacionalidad española.
  • Cuando ejercen acciones y presentan denuncias las personas presuntamente perjudicadas.
  • Cuando los hechos son delito también en el país donde se cometen.
  • Cuando no se ha tramitado ninguna actuación.
