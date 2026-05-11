Un mexicano se enamora de Barcelona nada más mudarse allí: para poner en valor

El actor y creador de contenido mexicano Mario Lara (@mario_laram) se mudó a Barcelona con un estereotipo impuesto sobre cómo eran allí las personas. Le advirtieron de que eran muy cerrados y distantes, pero descubrió que la realidad era muy diferente y por eso se enamoró de la capital catalana y de su gente.

"Me habían engañado sobre cómo son los catalanes, me dijeron que eran gente cerrada, distante, que era casi imposible entrar a sus círculos si venías de fuera, pero la realidad de lo que me estoy encontrando es completamente diferente", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 45.000 visitas en apenas unas horas.

Para él, todo cambió desde el minuto uno en el que empezó a intentar aprender y hablar catalán: "Pedir el café en catalán, saludar, mantener una pequeña conversación... La reacción fue inmediata". Y añade: "Con apenas unas palabras en catalán, y créanme, son muy pocas, algo cambia: se sorprenden, sonríen y de repente toda la conversación fluye diferente".

"Cuando te dejan entrar en su vida, te dejan entrar de verdad"

"Y todo con un nivel A2", ha matizado. Ha sido un descubrimiento total: "Los catalanes son honestos, son leales y son mucho más cálidos de lo que te cuentan. Cuando te dejan entrar en su vida, te dejan entrar de verdad". Pone como ejemplo a un amigo catalán que hizo allí, Ferran: "Me abrió las puertas de su vida como si nos conociéramos de toda la vida y todo empezó una noche de fiesta hace ya algunos meses".

"Le hablé unas palabras en catalán y aquí estamos. He entendido que el catalán no es una barrera, es la clave que deshace cualquier muro", ha revelado con una frase final que ha gustado, y mucho, a aquellos catalanes a los que les ha llegado el vídeo.

Ha concluido: "Piénsalo, si alguien de fuera llega a tu ciudad y ves que le interesa aprender tu lengua, conocer tu cultura, tus tradiciones... ¿No te caería mejor automáticamente? Sí, me habían engañado, pero de la mejor forma posible".