Critican a una influencer por decir "me valió": su respuesta deberían ponerla en los colegios de toda España

Lo que empezó como un vídeo completamente normal sobre una compra en Zara ha terminado convirtiéndose en una reflexión viral sobre el lenguaje, los acentos y el odio en redes sociales.

La influencer @carmenbianchii subió un vídeo en TikTok enseñando una prenda y diciendo una frase aparentemente inofensiva: "Esto me lo compré en Zara el otro día, me valió 29,95".

Pero esa expresión -"me valió" en vez de "me costó"- provocó una oleada de comentarios corrigiéndola y burlándose de cómo hablaba.

La respuesta de la creadora ha acabado siendo todavía más viral que el vídeo original.

"¿Dónde está la vergüenza de equivocarse?"

Lejos de entrar en una discusión lingüística agresiva, Carmen Bianchi decidió responder con una reflexión que muchos usuarios están aplaudiendo.

"Lo primero que quiero decir es que no está mal dicho. Te puede chocar, te puede parecer raro, igual tú no lo dices, pero no está mal dicho", explica.

Pero el momento más comentado llega justo después, cuando lanza una pregunta que ha resonado especialmente entre miles de usuarios: "¿Cuál sería el problema si está mal dicho? ¿Dónde está la vergüenza de que esté mal dicho?"

La influencer critica el tono de muchos comentarios y cuestiona esa obsesión constante por corregir públicamente a los demás en redes sociales.

"Tú no te equivocas en tu casa. Tú cuando hablas todo lo dices perfecto, ¿verdad?", ironiza.

"Todo el odio vino de hombres"

Otro de los aspectos que más impacto ha generado del vídeo es cuando Carmen explica quiénes fueron, según ella, los principales autores de los ataques.

"Se dice constantemente que las mujeres somos muy malas con las mujeres, pues tengo que decir que todo el odio que he recibido no ha sido justamente de mujeres", asegura.

Y añade: "No me ha llegado ni un solo mensaje. Ha sido de hombres".

La influencer cuenta incluso que tuvo que limitar comentarios ante el volumen y el tono de algunas respuestas.

El gallego y el "español estándar"

Carmen también aprovecha el vídeo para explicar el origen lingüístico de la expresión. "Vengo de Galicia y por la influencia del gallego puedo decir quizá que esto me valió en vez de decir que costó", explica.

De hecho, subraya que decir "me costó" responde a un "español más estándar", mientras que otras fórmulas forman parte de variantes completamente normales del idioma.

Una puntualización que muchos usuarios han aprovechado para recordar algo que suele olvidarse en internet: hablar distinto no significa hablar mal.

Una reflexión que ha conectado con miles de personas

El vídeo acumula miles de reacciones porque toca algo que va mucho más allá de una expresión concreta.

La presión por hablar "perfecto", el clasismo lingüístico, la ridiculización de los acentos o la agresividad en redes sociales son temas que aparecen constantemente en internet, especialmente cuando quien habla es una mujer joven y expuesta públicamente.

Y precisamente por eso muchos usuarios están diciendo lo mismo en comentarios: que la respuesta de Carmen Bianchi debería escucharse bastante más allá de TikTok.