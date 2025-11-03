Un norteamericano no visitaba Madrid desde 2023 y alucina al ver cómo está la ciudad ahora: "Tengo fotos de entonces y de ahora y es una diferencia abismal"

Madrid está de moda. Nunca ha dejado de estar de moda. De hecho está tan de moda que quizá haya llegado a un punto en el que debería dejar de estar de moda. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2025, la capital de España registró 11.635.113 pernoctaciones —un 1,9 % más que en 2024— y recibió 5.437.012 millones de visitantes —un 0,4 % menos que el año anterior —.

Según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid, el gasto internacional total llegó a los 8.934 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Todos estos datos ponen de manifiesto que el turismo internacional es uno de los pilares de Madrid ya que representa el 65 % de las pernoctaciones y el 58% del total de viajeros, frente al 35 % y el 42 % del turismo nacional, respectivamente.

Esto tiene su punto bueno y su punto malo. Además del económico, recibir a tantas personas hace, por ejemplo, que suban los alquileres, haya gentrificación y los precios suban y suban porque hay personas de otros países con sueldos más altos dispuestos a pagar.

En Reddit, un turista ha flipado con la gran cantidad de personas que ha encontrado Madrid este puente de Todos los Santos, que abarca del 1 al 2 de noviembre: "¿Qué diablos está pasando en Madrid?"

"Estoy muy familiarizado con los problemas que los españoles enfrentan con los turistas/alquileres, etc., nunca alquilo airbnbs y respeto mucho la cultura local y me mantengo alejado de las rutas turísticas. Digo esto para que mi opinión no se invalide instantáneamente porque soy extranjero, que es a menudo el caso (y generalmente por buenas razones). España es el país más grande del mundo y lo he recorrido todo y me encanta", ha empezado diciendo.

"Lo que me lleva a mi pregunta y a mi viaje actual. ¿Qué diablos está pasando en Madrid? Nunca fui un gran fan de la ciudad (para las visitas repetidas, recomendaría a todos que la visitaran al menos una vez) pero las últimas tres veces que estuve aquí había literalmente un 10-20% de gente en las calles en comparación con ahora", ha proseguido.

Como Barcelona pero multiplicado por cinco

Ha contado que la ciudad entera le recuerda en cuanto a gente a toda la que pasa a la vez por Las Ramblas de Barcelona pero "cinco veces peor": "He estado en todas las ciudades europeas varias veces y nunca he visto calles más abarrotadas que aquí este mes. Lo curioso es que parece que toda la gente es local, no veo muchos extranjeros, estoy bastante seguro de que no escuché ningún idioma que no fuera español durante unas tres horas hoy y escuché con atención".

Dice que estuvo en marzo de 2023 y no se explica "cómo la cantidad de gente aumentó 10 veces desde entonces": "Tengo fotos que tomé de entonces y de ahora y es una diferencia abismal".

"¿La ciudad se está sobrepoblando porque no puedo encontrar ningún evento importante (ni siquiera las protestas masivas en otros países sacan a tanta gente) o es turismo masivo local más internacional? No viajo solo y, literalmente, todos en mi grupo notaron lo mismo, así que sé que al menos no estoy loco. En fin, me gustaría saber la razón de esto porque es un poco absurdo", ha zanjado.