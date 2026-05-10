Un profesor abre un importante melón sobre las clases: "Hay que prohibir las pantallas"

"Hay que prohibir las pantallas en el aula, es fundamental". El popular profesor de TikTok George (@george.fn31), creador de contenido en el que reflexiona sobre lo que ocurre en el día a día del sistema educativo y otros asuntos de actualidad, ha reivindicado que estos aparatos electrónicos deberían retirarse de las aulas y ha explicado los motivos.

"Una vez más acabo de terminar mi jornada y está siendo una semana curiosa. He corregido 21 exámenes, de los cuales seis están suspensos. Y vosotros diréis que es una estadística favorable y yo os explico por qué no lo es", ha expresado al inicio del vídeo.

El docente señaló a sus alumnos qué temario iba a entrar en el examen y les ayudó a localizar en los apuntes cuáles eran las respuestas: "Probablemente me pasé de benevolente y me pasé de buena persona y de querer ayudar a mis estudiantes, y es verdad que cuando eres tan blando les haces un flaco favor, pero el llamamiento y la reflexión que quiero hacer con todo esto es: ¿qué está pasando?".

"Es vital que podamos recuperar una generación futura"

"¿Qué está pasando para que cinco de esos seis suspensos estén por debajo del tres? Sabiendo, repito, las respuestas. La correlación que encuentro es que todas estas generaciones que vienen ahora, desde que son pequeños, están sobreexpuestas a pantallas", ha defendido.

Y ha añadido que hay "varios estudios científicos" que corroboran su realidad en el aula: "El principal daño que encuentro en estos sistemas nerviosos centrales es que la información que tienen en la cabeza, que puede ser muy buena, pero no saben exteriorizarla, no saben expresarla en un formato oral y en un formato escrito".

Por eso, ha hecho un "llamamiento" a las instituciones educativas para que prohíban las pantallas en los grados de Primaria, Secundaria e Infantil: "Es vital para que podamos recuperar una generación futura que vuelva a tener una expresión escrita, que sepa analizar un comentario de texto, que tenga una comprensión lectora avanzada".

Y ha rematado con lo que considera aún más importante: "Que no estén abstraídos de la realidad y que recuperen esta interacción con el mundo que les rodea".