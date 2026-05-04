Un profesor de Historia comparte la referencia que ha dejado un alumno al hablar de 'Las meninas': "Esto es un 12"

Se suele decir que la de docente es una profesión totalmente vocacional y la publicación que ha dejado en X @Alvaro_Luthor, profesor de Historia y reconocido tuitero, es una buena muestra de ello.

En un examen de su asignatura, el docente puso una pregunta sobre Las Meninas de Diego Velázquez, una de las obras de arte más importantes de la historia, no sólo de España, también del mundo.

Al ir a corregir el examen, el profesor se ha dado cuenta de que una cosa que dijo en clase uniendo Deadpool con Las Meninas ha calado en un alumno, que se ha acordado de ello y lo ha plasmado en el ejercicio.

"Explicando Las Meninas puse de ejemplo las películas de Deadpool y me lo han puesto en el examen. Esto es un 12", ha señalado @Alvaro_Luthor compartiendo la hoja con la respuesta.

Ahí dice que la obra de Velázquez rompe la cuarta pared algo "muy característico" de las películas de Ryan Reynolds donde en multitud de ocasiones el actor mira a cámara y se dirige directamente al espectador.

Junto a esta referencia, el profesor se lo subraya y le añade un "XDDD", un signo de sonrisa y de aprobación ante la demostración de que el alumno ha prestado atención en clase.

En los comentarios, muchos dicen que es probable que los alumnos sepan que él habla de superhéroes en redes y lo usan para subir de nota: "Sabiendo que te dedicas a hablar de superhéroes en internet, están utilizando eso para que blandees y así influir en su nota. Te da popularidad pero te hace bajar puntos como profe, ojo con esto".

Otro tira de memoria: "Estas cosas de los profes me flipan. Mi profe de Historia de América comparaba el viaje de Cristóbal Colón con el episodio en que los pitufos iban a la luna : 'Papá Pitufo, Papá Pitufo, ¿falta mucho para llegar a la luna?'. Epic".