Despiden a una profesora con casi 40 años de servicio por negarse a impartir una hora extra: "No voy a aceptarlo"

Una mujer alemana con 40 años de experiemcia como maestra de infantil en el estado de Sajonia-Anhalt concluyó su trayectoria profesional de forma abrupta y en contra de su voluntad al ser despedida por negarse a trabajar horas extra. Dos años después los tribunales aún deben decidir si fue justificado.

En febrero de 2023 los profesores de los centros escolares de ese estado alemán se vieron obligados a trabajar una hora extra más a la semana para tratar de paliar la escasez de docentes, a lo que Birgit Pitschmann se negó, según ha publicado el periódico Die Zeit. "No voy a aceptarlo", declaró entonces. Aproximadamente dos meses después de su primera advertencia, fue citada al despacho del director, donde le comunicaron su despido sin previo aviso por negarse a trabajar.

Pitschmann estaba, y sigue estando, segura de que esa hora solo habría empeorado su carga de trabajo. "No quiero acabar agotada", dijo Pitschmann. Como tutora, Pitschmann habría tenido que dar clase hasta las 14:00 una vez por semana, en lugar de hasta la 13:00. Durante ese tiempo, no habría podido cubrir la clase del compañero que estaba de baja por enfermedad, ni recuperar las clases canceladas. "Habría trabajado aún más", concluye ahora, según el medio alemán.

Pitschmann confiesa ahora que "hasta el último momento" tuvo la esperanza de que se abstuvieran de hacerlo. También habría deseado que más compañeros mostraran solidaridad con su situación y hubieran protestado contra su despido, pero no lo hicieron. Algunos padres sí lo hicieron, pero no sirvió de nada. Sobre la carta de despido señala que una frase le resultó especialmente dolorosa: "Debido al incumplimiento de sus obligaciones, resulta irrazonable que el estado de Sajonia-Anhalt, como su empleador, continúe la relación laboral existente".

"Trabajé en esta escuela durante 20 años y, de repente, ya no me permitieron entrar", afirma Pitschmann. Incluso cuando quería recoger a sus nietos tenía que esperar en la acera, lo que califica de "inhumano". Esta mujer de 62 años no se considera una rebelde, pero no ha cesado de luchar contra su despido.

En abril de 2024 parecía que había llegado a un acuerdo con la autoridad escolar estatal. Se llegó a revocar su despido y se le permitió regresar a su antigua escuela. Sin embargo, debía impartir la clase adicional, por lo que pocos días después Pitschmann revocó el acuerdo.

El cinco de septiembre de este año dos profesores lograron impugnar con éxito la normativa ante el Tribunal Administrativo Federal y se consiguió así suprimir la hora extra de clase. Pitschmann, sin embargo, no tuvo éxito, ya que para impugnar la hora extra había que impartirla. Ella, que optó por la medida más radical contra la carga de trabajo adicional, se vio obligada a limitarse a observar el juicio.

La maestra apeló la decisión y exigió una indemnización, además de la posibilidad de recuperar su antiguo trabajo. Este veredicto se dará a conocer en los próximos días.