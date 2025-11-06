Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una profesora pide a sus alumnos de 5º de Primaria un ejercicio para aprender a acentuar y el resultado es una maravilla
Gracias a la ortografía visual.

Alfredo Pascual
Con el paso de las semanas y de los meses del curso escolar se van conociendo en redes sociales curiosidades que protagonizan tanto los estudiantes como los alumnos. Por ejemplo, se difunden correcciones, respuestas a exámenes y trabajos, intercambios de correos electrónicos o anécdotas que se producen en el día a día en las aulas de colegios, institutos o universidades. 

Por ejemplo, una de las profesoras que más acostumbran a compartir este tipo de contenido en X (la Twitter de toda la vida) es la profesora Beatriz Cerdán, que trabaja como maestra de primaria desde 2001 y que ha recibido el Premio Espiral Peonza Bronce en el año 2020.

Este martes, la docente ha querido mostrar la técnica que usa para que sus alumnos de quinto de Primaria aprendan ortografía y cómo acentuar palabras y las formas y reglas que existen. 

"Con la ortografía visual (inspirada en Editorial Yalde), el dibujo se convierte en memoria, y la palabra… en imagen. 5º de Primaria", ha escrito la profesora, publicando una imagen del trabajo que ha pedido a sus alumnos para que aprendan cómo se escribe el término gigante y las reglas de las palabras llanas.

Variedad de resultados

La profesora ha mostrado que entre los resultados que ha recibido hay de todo tipo. Una primera es de un alumno que ha dibujado la primera letra 'G' grande, como si fuera una cara y la 'T' como si fuera una especie de micrófono. "Yo soy gigante y soy el mejor", se puede leer en dos bocadillos.

Otro ha dibujado un 'G' en la primera como si fuera un ogro de color verde y un tercero una especie de hormiga cuyos pelos representan la 'I'. Además, este último ha escrito que es llana porque acaba en vocal, no tiene ni diptongo ni hiatos junto a una frase. 

En los últimos tres, un estudiante ha dibujado una ballena para decir que la "ballena azul es gigante" y que es una palabra llana y no se acentúa y los otros dos han hecho un gigante más clásico acompañado de una frase.

