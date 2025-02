Un vecino le deja esta nota desmedida: su respuesta, digna del princesa de Asturias de la Concordia 

Todas las personas que vivan en comunidades de vecinos, es decir prácticamente toda España, se verán reflejadas en los contenidos que publica Líos de vecinos, donde recogen trifulcas, peleas y notas de todo tipo.

En esta ocasión la protagonista de la historia es una bicicleta y un ascensor roto. "La próxima vez que deje aquí la bici llamamos a la policía para que la retiren. Es propiedad privada", reza la nota escrita en posit.

Lejos de ponerse a la misma altura de la nota, la dueña de la bicicleta deja una réplica digna de un premio Nobel de la Paz o de un Princesa de Asturias de la Concordia por el tono.

"Madre mía, ¿por que he dejado la bicicleta dos días abajo porque el ascensor no funciona y no la puedo subir por las escaleras?", dice en la primera parte de la nota.

Y prosigue: "Si me ayudas a subirla yo encantada, yo tampoco la quiero dejar aquí. Seguro que la policía tiene mejores cosas que hacer, espero. Un saludo".

En las respuestas, la gente tiene empatía y se pone en el lugar de la dueña de la bici: "Yo entiendo que puede ser un incordio, pero si no va el ascensor y es la primera vez que la deja, un poco de manga ancha, ¿no? De verdad, la gente...".