La historiadora Ana Velasco dice quién es el mayor corrupto de la historia de España y a más de uno va a sorprender

La historiadora Ana Velasco, licenciada en Periodismo, graduada en Historia del Arte y en Geografía e Historia. Doctora en Español especializada en estudios sobre moda, cambio social, historia contemporánea y medios de comunicación ha estado en la cadena Cope y ha elegido allí al político más corrupto de la historia de España. Corrupta en este caso.

La autora de Moda y prensa femenina en la España del siglo XIX y de Historia de la moda en España. De la mantilla al bikini (2021), entre otros, ha elegido a María Cristina de Borbón, mujer de Fernando VII, como la gobernante más corrupta de la historia de España.

Velasco, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho un repaso en la Cope de la historia de la corrupción y tras analizar Roma y Egipto se ha plantado en España para hablar de la que considera número uno de la corrupción española: María Cristina de Borbón y dos Sicilias, mujer de Fernando VII y madre de Isabel II.

María Cristina y los estuches de joyas

"Fue exiliada durante dos veces por motivos de corrupción y por robo de capitales y malversación de fondos de la Corona española y del reino de España. La reina salió de España en 1840 dejando a su hija la regencia aparte y salió con un bolsillo secreto, como se llamó en la época, con 700 estuches de joyas del patrimonio real", ha señalado la experta.

"Participó en los contratos del ferrocarril, como por ejemplo en la línea de Madrid y Aranjuez- Explotó lotería y otros servicios públicos, cobraba comisiones y porcentajes de absolutamente todo", ha añadido Velasco.

"Intentó que uno de sus hijos fuera rey de Ecuador" Ana Velasco

Ha apostillado la historiadora que era por todos sabido que de cualquier negocio, la reina María Cristina tenía que sacar tajada: "Intentó que uno de sus hijos fuera rey de Ecuador y no solamente contenta con eso, es que en una época en la que esto ya está estaba muy criticado, hizo negocios con negreros en Cuba, con los ingenios cubanos con esclavitud. Y la cosa no salió bien. Ella se hizo riquísima, pero hubo muchísimos problemas".

"En 1854 tiene que dejar otra vez España acusada de nuevo de corrupción sistemática. La corrupción sistemática del reinado de Isabel II va a acabar con el reinado de su propia hija", ha zanjado Velasco.